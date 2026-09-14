La Bienal de Sevilla lleva este martes una propuesta de Isabel Bayón al Teatro Central y a Rancapino Chico al Alcázar

Archivo - El cantaor de flamenco Rancapino chico en una foto de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Bienal de Flamenco de Sevilla lleva este martes, 15 de septiembre, una propuesta de Isabel Bayón al Teatro Central y un espectáculo de Rancapino Chico al Real Alcázar. En el primero de los casos se trata de una de las 'Noches únicas' de esta edición, con una obra que lleva por título 'Epílogo de un cante que se hizo baile. Suite de cantes', una propuesta ideada y dirigida por Isabel Bayón que reúne sobre el escenario a David Lagos, Miguel Ortega, Antonio Campos, Inma Rivero y José Luis Ortiz Nuevo, con las entradas agotadas.

Concebido como un "diálogo entre la palabra, el cante y el movimiento", el espectáculo "explora la transformación del cante en cuerpo y baile" a través de una sucesión de relatos, voces y atmósferas flamencas, con dirección musical de Jesús Torres y la colaboración especial al baile de la propia Bayón, informa la organización en una nota de prensa.

También este martes, Rancapino Chico acercará al público 'Pizarra', estreno absoluto que también ha agotado las entradas. El cantaor chiclanero, hijo de Rancapino y biznieto de 'La obispa', se adentra en los discos de pizarra que conservaron para la posteridad los cantes de figuras como Pastora, Tomás Pavón, Manuel Torre, el Cuacua, el Niño de Cabra o el Cojo de Málaga.

Heredero de una larga saga flamenca, propone un regreso a las fuentes de lo jondo para recuperar esos cantes en su estado más esencial, bajo la dirección de Juan Valderrama Hijo y acompañado por Antonio Higuero a la guitarra y Edu Gómez y Naim Real a las palmas.

CICLO 'OTRAS PERLAS'

El cine continúa formando parte de 'Otras perlas' de la mano de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, que el martes 15 celebra una nueva sesión de su ciclo 'Flamencas'. La propuesta reúne documentales dedicados a mujeres que han contribuido a la construcción, preservación y proyección internacional del flamenco y reivindica, a través del lenguaje audiovisual, su legado artístico, cultural y humano.

La Bienal de Flamenco está organizada por el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Delegación de Turismo y Cultura. Cuenta con la colaboración institucional de la Junta de Andalucía y del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) del Ministerio de Cultura y con el patrocinio de Unicaja y GetYourGuide.