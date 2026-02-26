Blades, Fatboy Slim, Mora y Omar Courtz se suman a Icónica Sevilla Fest con 350.000 asistentes y 278 millones de impacto

El CEO de Green Cow Music y de Icónica Santalucía Sevilla Fest, Javier Esteban, en un posado durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

Los artistas Rubén Blades, Fatboy Slim, Mora y Omar Courtz se suman al cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest, que ya ha desvelado 28 de los 32 nombres que conformarán su programación. El festival celebrará su sexta edición bajo el lema 'Volvamos a la plaza', regresando una vez más a la emblemática Plaza de España durante los meses de junio y julio. Para esta edición, la organización prevé una asistencia global superior a las 350.000 personas y un impacto económico y mediático de 278 millones.

Así lo ha explicado el CEO de Green Cow Music y de Icónica Santalucía Sevilla Fest, Javier Esteban, durante la presentación oficial del evento, celebrada en el CoolRooms Palacio Villapanés. En el acto también ha participado el psicólogo, divulgador e influencer Javier García Ruiz. La cita ha comenzado con una actuación a cargo de Joselito Acedo, Samara Amaya, Paco Vega, Carolina García, María Barros e Ismael de la Rosa, quienes han versionado algunos de los temas que formarán parte del repertorio del festival.

En este contexto, Esteban ha concretado las fechas en las que actuarán estos cuatro nuevos artistas. En concreto, Rubén Blades actuará el 15 de julio, Fatboy Slim hará lo propio el 14 de julio, Mora se subirá a las tablas de este escenario el 11 de julio y Omar Courtz lo hará el 10 de julio.

Estos artistas se suman a los ya confirmados: Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), Charlotte de Witte (20 de junio), La Plazuela y Califato 3/4 (21 de junio), Romeo Santos y Prince Royce (25 de junio), Isabel Pantoja e Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Omar Courtz (10 de julio), Mora (12 de julio), Fatboy Slim (14 de julio), Rubén Blades (15 de julio), Jamiroquai (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting (18 de julio).

Según ha expuesto el CEO de Icónica Santalucía Sevilla Fest, "la sexta edición del festival confirma una evolución histórica en términos de asistencia y arraigo local", ya que, tras reunir a 277.000 personas en 2025, la organización prevé superar este año los 358.000 asistentes. En este contexto, ha detallado que, a día de hoy, ya se han vendido más de 200.000 entradas, frente a las 98.000 que se habían comercializado en las mismas fechas del ejercicio anterior. Un dato que, según ha subrayado, "refleja una aceleración muy significativa del ritmo de ventas", con un 76,51% más de entradas vendidas respecto al mismo periodo de 2025.

Del total de localidades adquiridas para 2026 en Icónica Santalucía Sevilla Fest, el 67,63% corresponde a público sevillano, el 26,37% a compradores nacionales y el 6% a asistentes internacionales, procedentes en su mayoría de Inglaterra. El porcentaje de público local crece cerca de un 10% respecto a 2025, lo que confirma la consolidación del festival como un proyecto concebido por y para la ciudad, que ha pasado de contar con un 20% de asistentes sevillanos en su primera edición a rozar el 70% en esta sexta convocatoria.

Asimismo, la cita registra destacadas tasas de fidelización entre quienes ya han asistido a alguno de sus conciertos. Enmarcado como el festival de ciclo con más entradas vendidas en España, el 85% de los asistentes repite experiencia, mientras que la tasa de satisfacción alcanza el 95%.

Además, el Festival está también entre los que alcanzan una mayor comunidad digital en el país. Entre sus seguidores, más de 350.000 sevillanos forman ya parte de la comunidad de Icónica Santalucía Sevilla Fest a través de sus canales oficiales, recibiendo información directa del Festival. "Estas cifras evidencian el alto grado de identificación del proyecto con la ciudad y su consolidación como una de las grandes citas culturales del calendario sevillano", ha querido puntualizar Esteban.

En términos de impacto en la ciudad, las estimaciones actuales apuntan igualmente a un crecimiento. Frente a los cerca de 230 millones de euros generados en 2025, la previsión para 2026 podría superar los 278 millones de impacto económico y mediático, de los que 76,1 millones serán generados en el ámbito de la comunicación y 202,1 millones del propio festival. En el ámbito mediático, el Festival acumula ya 1.000 impactos más que en el mismo periodo del año anterior.

Esta cita se celebra en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, la Plaza de España, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), así como en el entorno del Parque de María Luisa. Por ello, la organización de Icónica Santalucía Sevilla Fest ha reiterado su compromiso con la conservación y el cuidado de este enclave patrimonial.

En este sentido, el director del proyecto de Sostenibilidad del evento, Pablo Tábora, ha explicado que el festival trabaja para reducir su impacto ambiental y avanzar en la descarbonización, mediante la mejora tecnológica y la optimización de su estructura empresarial. Así, ha detallado que se someten al estudio de la huella de carbono y la registran tanto en los registros oficiales de la Junta de Andalucía como en los del Ministerio. Además, la organización ha certificado la empresa como especializada en gestión sostenible, tras recibir el pasado año el sello de sostenibilidad turística del Instituto de Calidad Turística Española.

En este sentido, ha señalado que este año han obtenido el certificado GS de gestión sostenible del patrimonio, conforme al nuevo referencial 127, desarrollado tomando Icónica como caso de buenas prácticas en la implantación de eventos en espacios patrimoniales, no solo en la Plaza de España, sino también en el Parque de María Luisa. Como paso adicional, incorporarán una comisión de expertos encargada de validar los protocolos y asesorar a la organización con el objetivo de que la cita "sea no solo el festival de ciclo que más entradas vende en España, sino también el que mejor protege su patrimonio".

Por último, en relación con el lema de esta edición, 'Vamos a la plaza', el CEO de Icónica Santalucía Sevilla Fest ha explicado que las plazas, históricamente, surgieron en pueblos y ciudades como puntos de encuentro para la ciudadanía, espacios en los que socializar y disfrutar al aire libre.

En este sentido, ha señalado que "por el tipo de vida que llevamos ahora, muchas personas atraviesan las plazas, pero pocas se detienen a vivirlas", al tiempo que ha subrayado que la idea de este festival ha sido "escoger la plaza más bonita de Sevilla para convertirla en ese lugar de encuentro donde todos acudan a compartir y disfrutar".

En este contexto, el psicólogo participante en el acto ha destacado la importancia de socializar al aire libre en una época marcada por el ritmo frenético y la hiperconectividad. Así, ha defendido el valor de las plazas --espacios con siglos de historia que continúan reuniendo a las personas-- y de la música como elementos que, unidos en un entorno como la Plaza de España, favorecen el bienestar emocional. Según ha explicado, la combinación de convivencia y música activa el llamado "cuarteto de la felicidad": dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas.