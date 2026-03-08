La Bohème de Puccini llega al Auditorio Riberas del Guadaíra en Alcalá (Sevilla) el próximo 11 de marzo

Carte de 'La Boheme' en el Auditorio Riberas del Guadaíra en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El próximo miércoles 11 de marzo a las 20,30 horas, el Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acogerá la representación de 'La Bohème', una de las óperas más célebres del repertorio lírico universal, compuesta por Giacomo Puccini.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, ambientada en el París de 1830, la obra narra la historia de amor entre el poeta Rodolfo y la delicada costurera Mimì, en el contexto bohemio de un grupo de jóvenes artistas que sobreviven entre penurias económicas y grandes aspiraciones creativas.

Estrenada el 1 de febrero de 1896 en el Teatro Regio de Turín bajo la dirección del joven Arturo Toscanini, 'La Bohème' fue recibida con entusiasmo y consolidó a Puccini como uno de los compositores más destacados de su tiempo.

Junto a obras como 'Madama Butterfly' y 'Tosca', esta ópera ocupa "un lugar privilegiado en el repertorio internacional por la intensidad emocional de su música y la humanidad de sus personajes".

El libreto, escrito por Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, se basa en la obra Scènes de la vie de bohème del escritor Henri Murger, que retrata la vida y las dificultades de jóvenes artistas en el París del siglo XIX. A partir de este material literario, Puccini creó una partitura cargada de lirismo y emoción, con momentos musicales inolvidables como el aria "Che gelida manina" o el dúo de amor "O soave fanciulla".

La representación se estructura en cuatro actos y tiene una duración aproximada de 2 horas y 50 minutos, incluyendo dos pausas de cinco minutos y un intermedio de quince minutos.

Este espectáculo ofrece al público la oportunidad de disfrutar en directo de una de las obras más emotivas y populares de la historia de la ópera. Las entradas por internet en entradas.alcaladeguadaira.es