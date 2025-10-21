El BOJA publica la aprobación provisional del estudio del tramo sur de la Línea 3 del Metro de Sevilla

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha publicado este martes en el Boletión Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la aprobación la aprobación provisional del Estudio Informativo del tramo sur de la Línea 3 del Metro de Sevilla. Su publicación permite iniciar el período de información pública y audiencia, durante el cual la ciudadanía y las administraciones podrán examinar la documentación y presentar alegaciones sobre el trazado, antes de su aprobación definitiva.

Cabe enmarcar que, según la Junta, la linea irá desde Prado de San Sebastián hasta el Hospital de Valme con parada en la futura Ciudad de la Justicia en Palmas Altas. La solución escogida en este estudio contempla un trazado soterrado por la avenida de la Palmera hasta Bermejales para posteriormente cruzar en superficie la SE-30 y llegar hasta el hospital de Valme por el Bulevar de Bellavista.

Por su parte, la Plataforma de Asociaciones de Bellavista por un Metro Digno, que congrega a 25 asociaciones del barrio, reclamó hace unos días que el tramo de la Línea 3 Sur del Metro de Sevilla que atraviesa el barrio de Bellavista sea soterrado.

En respuesta, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, expresó este lunes, 20 de octubre, que están "escuchando las reclamaciones" y que el recorrido final de la línea será "el que beneficie al mayor número de sevillanos posible".