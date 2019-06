Bomberos de Alcalá (Sevilla) realizan tareas de prevención de quemas controladas para la campaña de verano

Publicado 07/06/2019 13:22:41 CET

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) realiza durante las próximas semanas tareas de prevención en su campaña veraniega de quema controlada de pastos en lugares de peligro potencial, no sólo por el tamaño o sequedad de los mismos, sino por su cercanía al casco urbano.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, aunque aún hay lugares donde se deja ver la hierba verde, la campaña comenzaba hace unos días en la zona cercana a Pablo VI junto a la avenida de la Unión Europea en la linde con la A-92, espacio que cada año se le presta especial atención por la cercanía de las viviendas a los pastos.

Entre las zonas "más sensibles" están las laderas del Castillo, las zonas cercanas a Montecarmelo, la entrada a las urbanizaciones La Juncosa y Pinares de Oromana, los alrededores de la calle Zacatín y la espalda del CEIP Silos y el boulevar de la zona de la Isla.

La campaña de quemas está muy relacionada con el desbroce, puesto que esta práctica permite que en las zonas recientemente desbrozadas, no sea necesaria la quema controlada.

En concreto, las quemas controladas se realizarán hasta julio teniéndose en cuenta las jornadas en las que no se produzcan condiciones específicas de alta velocidad del viento o temperaturas especialmente elevadas. De esta forma, el Ayuntamiento pretende informar a los ciudadanos para que "no se alerten por estas circunstancias".

En este punto, los bomberos han recordado a la ciudadanía que la normativa andaluza prohíbe en los meses estivales realizar las típicas barcaboas en el campo, actividad muy común en las amplias zonas verdes de la ciudad el resto del año; no tirar colillas, no prender fuego bajo ningún concepto e incluso, por precaución, no aparcar vehículos en lugares donde haya pastos secos.

Ante cualquier peligro o aviso de precaución, el Ayuntamiento llama a la colaboración ciudadana para que se pongan en contacto con los bomberos de la ciudad en los teléfonos 085 o 955 68 49 44.