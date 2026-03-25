Los Bomberos del Ayuntamiento duplicarán su presencia en el Casco Histórico durante la Semana Santa de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con un bombero de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla han duplicado su presencia en el Casco Histórico durante la Semana Santa, según ha confirmado el Consistorio. Asimismo, ha enmarcado que dentro de las labores preventivas que llevan a cabo desde el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de Sevilla se establecen 4 retenes en el Casco Histórico que estarán ubicados en la Calle Fabiola, Rioja, las Setas y Plaza Nueva además de tener operativos los cuatro parques de bomberos de la ciudad. Los retenes permanecerán activos siempre que haya cofradías por el centro. Además, el barco del Speis prestará apoyo desde el río mientras pasen cofradías por alguno de los puentes.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, con la puesta en marcha de los retenes, el Ayuntamiento "busca una mayor rapidez en caso de emergencia en toda la zona del Casco Histórico, permitiendo llegar al siniestro de una forma más directa sin necesidad de tener q atravesar cortejos". De esta forma, "se multiplican por dos los parques y se reducen los tiempos, aportando una mayor capacidad de acceso al siniestro sin necesidad de atravesar calles repletas de gente".

En estos retenes se cuenta con los vehículos de dimensiones reducidas para poder acceder a las calles estrechas del centro pero también cuentan con una menor capacidad de almacenamiento de agua por lo que las revisiones de hidrantes son fundamentales para garantizar el suministro.

Por esta razón durante la semana previa a la Semana Santa los Bomberos de Sevilla están revisando de forma preventiva el buen funcionamiento una a una todas las hidrantes de suministro.

Como novedad este año el Speis ha diseñado una APP de uso interno que recoge el estado actualizado de todas las hidrantes disponibles en la zona, así como su revisión y correcto funcionamiento, de forma que el servicio pueda comprobar información útil para los bomberos antes de llegar al siniestro.