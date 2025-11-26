Bomberos del Consorcio de Sevilla participan en un Curso de Rescate en Medio Natural, con escenarios "de alta exigencia"

Curso de Rescate en Medio Natural para los Bomberos del Consorcio de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30 bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla han participado en un Curso de Rescate en Medio Natural desarrollado entre el 17 y el 21 de noviembre en diferentes puntos de la provincia. El programa se ha diseñado para "reproducir con la mayor fidelidad posible situaciones reales a las que estos profesionales de las emergencias podrían enfrentarse, incorporando ejercicios y supuestos de rescate en escenarios de alta exigencia técnica".

Según ha informado la institución provincial en una nota, el curso ha sido eminentemente práctico, dirigido a profesionales con conocimientos previos en las maniobras de progresión por cuerda y el rescate urbano. Además, ha contado con un cuadro docente "de reconocido prestigio" en el ámbito del rescate vertical en sus diferentes modalidades, el rescate urbano, en espacios confinados, en montaña e industrial.

Entre los días 17 y 18 de noviembre, se han realizado ejercicios en Alcalá de Guadaíra, concretamente en la zona conocida como la Retama. Allí se han llevado a cabo simulaciones de rescate en taludes de gran pendiente, zonas escarpadas de riberas y caminos.

Entre las maniobras desarrolladas la Diputación ha destacado el uso de trípodes para la evacuación de paredes con bordes a 90 grados, el encamillado de personas accidentadas en pared, la trepa de árboles para el rescate de personas en suspensión y trabajos de saneamiento preventivo.

El curso continuó los días 19 y 20 en el Pico del Hacho, en el término municipal de Lora de Estepa, un enclave que cuenta con una escuela de escalada deportiva y una vía ferrata. En este entorno, se han impartido talleres de maniobras de rescate en pared, rescate de deportistas en vías ferratas, maniobras de contrapesos y un completo módulo de colocación de anclajes de expansión, anclajes extraíbles y flotantes.

Asimismo, las prácticas incluyeron maniobras en diferentes alturas, que han rondado los 60 y 80 metros, con el objetivo de "favorecer la adaptación de los participantes a escenarios habituales en diversas zonas de la provincia de Sevilla, donde pueden producirse emergencias reales", según la institución.

La última jornada, el 21 de noviembre, se desarrolló en el barranco del Calzadillas, en el término municipal de Almadén de la Plata. En este enclave se trabajó en rescates verticales en entornos acuáticos y en ejercicios de rescate con puente grúa, especialmente útiles para el rescate en ríos y riadas, así como canales de agua. También en Almadén, se trabajó con instalación de tirolinas y su uso con camilla, además de la simulación del rescate de un deportista bloqueado en una cascada.