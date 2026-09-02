Los bomberos descartan daños estructurales en el edificio del antiguo Altadis en Sevilla tras el incendio

1113784.1.260.149.20260902140722 El jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, Luis López, informa sobre el incendio en el antiguo complejo de la fábrica de tabacos de Altadis. - MARIA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, Luis López, ha descartado que el incendio declarado este miércoles en el antiguo complejo de la fábrica de tabacos de Altadis en Sevilla haya causado daños estructurales en el inmueble, ello no obstante a falta de una inspección más detallada.

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, López ha explicado que el humo se ha extendido por todas las plantas del edificio, provocando daños en elementos como pintura, decoración, revestimientos y algunas carpinterías, aunque, en principio, no en la estructura. "Son daños, como digo, que no son estructurales en principio, a falta de una inspección", ha precisado.

Actualmente, los bomberos trabajan en el control y extinción de "pequeños focos" en la planta baja y en algunas galerías técnicas interiores, estas últimas principalmente de la primera planta. "Son fuegos muy localizados y de pequeña entidad. Lo que estamos haciendo es revisar las plantas y extinguir lo que quede", ha indicado.

López ha explicado que los servicios de extinción recibieron el aviso algo pasadas las 11,00 horas de la presente jornada, al recibir llamada de un trabajador de la obra que alertó del fuego. Según ha relatado, los propios trabajadores trataron inicialmente de extinguirlo, pero avisaron a los Bomberos al comprobar que no podían controlarlo.

Además, ha detallado que si bien aún se desconocen las causas concretas del origen del incendio, la rápida propagación de las llamas podría estar relacionada con la presencia de materiales de obra que todavía no estaban protegidos. "Hasta que no tienen un acabado final, suelen estar más expuestos a que se produzcan estos incendios", ha explicado.

El operativo ha contado con nueve vehículos y entre 35 y 40 efectivos, ello para una intervención que López ha calificado de "compleja" debido a las características del edificio y a los distintos puntos desde los que ha sido necesario abordar el fuego. No obstante, ha señalado que "en los primeros 25 o 30 minutos" el incendio ya estaba controlado.

Respecto a las posibles detonaciones que algunos trabajadores y vecinos han asegurado haber escuchado durante el incendio, López ha indicado que los Bomberos sí han oído "algunas explosiones interiores", aunque las ha relacionado con elementos que contienen gas, como aerosoles.