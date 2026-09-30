Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una finca ganadera de Carmona (Sevilla)

CARMONA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consoricio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla trabajan en la extinción de un incendio en una nave ganadera ubicada en la Finca la Cascajosa de Carmona (Sevilla).

Según ha detallado la Diputación de Sevilla consultada por Europa Press, el fuego se ha originado sobre las 14,00 horas y se encuentra próximo a la carretera de Carmona a Lora del Río, concretamente en una nave ganadera de gran altura --aproximadamente 10 metros--, con presencia de una gran cantidad de alpacas en el interior. El fuego también afecta al exterior de las instalaciones, sin que consten heridos ni personas atrapadas.

Para la extinción de este incendio de tipología agrícola y ganadera se ha movilizado a efectivos de los parques de Carmona, Lora del Río y la Unidad de Mando de La Rinconada que trabajan contra una acumulación de humo muy denso en el techo y el interior de la nave, así como el riesgo de la presencia de naves ganaderas anexas y un cortijo cercano con animales.