Brahms y Coleridge-Taylor protagonizan el concierto de la ROSS de este domingo en el Espacio Turina de Sevilla

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concierto de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), programado en un principio para el 24 de enero en Sevilla, se celebrará finalmente este domingo a las 12,00 horas en el Espacio Turina, ya que, previamente se aplazó por razones sanitarias. El recital está dedicado a las figuras de los compositores europeos Brahms y Coleridge-Taylor, en los que se basarán para la interpretación de dos quintetos para clarinete y cuerda.

En concreto, se interpretará la obra Op. 115 de Brahms que, según ha indicado la ROSS en un comunicado, fue compuesta "en sus últimos años para el clarinetista Richard Mühfeld" y "constituye una suerte de homenaje al escrito por Mozart un siglo atrás".

Mientras que, el segundo quinteto representado será Op. 10 de Samuel Coleridge-Taylor, que fue uno de los primeros compositores clásicos negros, "al que se reconoce la introducción del folklore de raíces africanas en su obra, si bien la que se escuchará en este programa sigue plenamente la tradición europea".

Los principales intérpretes serán los profesores de la ROSS. Los violines estarán a manos de Nazar Yasnytzkyy y York Yu Kwong; por su parte, Helena Torralba Porras tocará la viola, Orna Carmel se encargará del violoncello y José Luis Fernández Sánchez del Clarinete.

LOS ARTISTAS SERÁN LOS PROFESORES

Yasnytzkyy es ucraniana y nació en Leópolis, donde comenzó su formación en la Escuela de orientación musical para niños talentosos S. Krushelnyzka, ciudad en la que también acabó su formación en el Instituto Superior de Música 'Lycenco', en 1995. Un año después, dio clases magistrales de violín impartidas por R. Cussmaul y T. Brandis, en 1996.

Más tarde, entre 1994 y 1998, trabajó como ayuda de concertino y, en ciertas ocasiones, de concertino invitado en la orquesta del 'Teatro de Ópera y Ballet de Lviv', en Ucrania. Hoy día es concertino invitado y solista en la 'Hibiki Strings of Japan' en Japón, con la que colabora desde 2013. Pero su trabajo no se queda ahí, también actúa en varios grupos musicales de cámara en Japón como violín y solista.

Aunque el trabajo de la artista ucraniana en España, no se queda en la docencia. También colabora con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, como asistente de concertino, además de ser la fundadora del cuarteto de cuerdas 'SANS', en el que actúa como primer violín por Andalucía, España y Japón. De hecho, lleva desde 2002 entre los primeros violines de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Por otra parte, Kwong estudió violín y viola en el New England Conservatory de Boston y en el Guildhall School of Music and Drama, ubicado en Londres. Fue elegido para la beca 'Frank Hungtington Beebe', además de haber colaborado con la London Symphony, Opera North, Royal Ballet Sinfonia y la Bergen Philharmonic.

El violinista ha actuado en recitales londinenses emplazados en lugares como el St. Martin in the Fields, Southwark Cathedral y St.John's, Waterloo, o en el National Concert Hall de Dublín. De hecho, lleva en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla desde 2005, donde también es profesor de viola.

Helena Torralba, que toca la viola, inició sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música de Cuenca que, más tarde, acabó en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, bajo la tutela de Alan Kovacks.

Es más, acudió durante tres años a la Academia de música de la Fundación Barenboim-Said, donde recibió la docencia de Julia Deyneka y Felix Schwartz. De hecho, fue conformante de la Joven Orquesta Nacional de España y de la Joven Orquesta de la Unión Europea. Asimismo, fue colaboradora de varias orquestas profesionales, tales como la Orquesta del Liceu de Barcelona, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta de la Comunidad Valenciana del Palau de les Arts. Actualmente, ejerce como docente de viola de la ROSS desde 2017.

MAESTROS DE LAS CUERDAS

Orna Carmel, que tocará este domingo el violoncello, nació en Nueva York y estudió en el Juilliard School, tutelada por Harvey Shapiro. Se graduó en 1987, año en el que participa también como miembro de la Juilliard Orchestra en su primera gira por Japón y China, dirigida por Stanislaw Skrowaczewski.

La violonchelista continuó sus estudios de posgrado en el New England Conservatory, junto al profesor Laurence Lesser y se tituló en 1990. También ha sido alumna de André Navarra y Frans Helmerson, y asistente de cursos de música de cámara impartidos por personas como Josef Gingold, Joel Smirnoff, Benjamin Zander, William Lincer, y Louis Krasner.

Ahora bien, aunque su vida profesional comenzó en EEUU, donde ha tomado parte en la orquesta New World Symphony; hoy día se encuentra en España, país en el que ha fundado la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y lleva instalada en Sevilla desde el 1993, además de formar parte de la ROSS.

El clarinetista de la obra, José Luis Fernández Sánchez, natural de la localidad de Garaloza, situada en Huelva, comenzó sus estudios con diez años, motivado por su padre. Un año después, recibió clases de Piotr Szymyslik. El artista finalizó sus estudios superiores en 2006, en el Conservatorio Superior de Sevilla, con las calificaciones más altas de su promoción.

Tiempo después, Fernández completó su formación con personalidades como Anthony Pay, Joan Eric Lluna, Sabinne Meyer, Mathias Glander, Guy Deplus, José Luis Estellés, Luis Rosi, Michael Colins, Wenzel Fuchs, Miguel Domínguez y Dimitri Ashkenazy, entre otros.

De hecho, dentro de su trayectoria musical, se encuentran sus participaciones en La Orquesta Joven de Andalucía y la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales. Así como sus colaboraciones con diversas orquestas como la West-Eastern Divan Orchestra, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Manuel de Falla o European Sinfonieta. Desde septiembre de 2020 es Solista de Clarinete en Mib de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Para la asistencia al concierto, será necesaria la entrada