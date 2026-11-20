El candidato numero 1 por el senado en Sevilla, Juan Bravo, durante un acto de campaña en Dos Hermanas. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP por Sevilla al Congreso de los Diputados, Juan Bravo, ha afirmado este viernes que "la decencia ganó el debate" celebrado este jueves y ha añadido que "ahora tiene que ganar en las urnas", al sostener que el líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, se impuso "con claridad" en el cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Asimismo, ha subrayado que "Sevilla se juega un diputado más", un escaño que, según ha estimado, se decidirá "por unos pocos miles de votos".

Según ha informado el PP en una nota, Bravo se ha pronunciado en estos términos en un acto de campaña celebrado en Dos Hermanas (Sevilla), junto al presidente del PP-A, Juanma Moreno, y al presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez. Durante su intervención, el candidato popular ha asegurado que Feijóo "arrasó" en el encuentro televisivo y que Sánchez llegó "derrotado y desencajado".

Asimismo, el dirigente popular ha sostenido que los espectadores vieron a "dos hombres muy distintos: un Feijóo sereno, con datos, con propuestas, hablando de España, y un Sánchez defendiéndose". En este sentido, ha recordado que Feijóo abrió el debate citando que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, socio parlamentario del Ejecutivo, ha calificado a Sánchez de "amoral" y "capaz de vender España", algo ante lo que, según Bravo, "Sánchez respondió con silencio". "Feijóo ganó en las encuestas de lectores de los medios. Cuando te ganan hasta en tu casa, algo ha pasado", ha apostillado.

Por otra parte, Bravo ha acusado al jefe del Ejecutivo de haber lanzado "mentiras" durante el debate y, en materia de vivienda, ha cuestionado que el Gobierno se atribuya la construcción de un millón de inmuebles cuando, según ha indicado en alusión a los datos oficiales, "solo se habrían construido unas 700.000 entre libres y protegidas, y las protegidas no llegarían a 90.000". "Ha construido un millón de mentiras", ha sentenciado.

Ha recordado además que el Ejecutivo prometió 184.000 viviendas y ha exigido conocer "cuántas llaves han entregado". Frente a ello, ha asegurado que el PP "construirá un millón de viviendas para que los jóvenes puedan emanciparse antes de los 30 años".

Por otro lado, Bravo ha sostenido que desde que gobierna Sánchez los alimentos se han encarecido más de un 40%, al señalar que lo que antes costaba 100 euros en el carro "hoy cuesta más de 140". En este contexto, ha reiterado el compromiso de Feijóo de aplicar un IVA cero en la cesta de la compra mientras la inflación se sitúe por encima de la media europea.

En materia de pensiones, el dirigente popular ha subrayado el compromiso del líder de su partido de revalorizarlas conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) y de garantizar la prestación de las futuras generaciones.

Asimismo, el candidato al Congreso ha criticado que Sánchez lleve desde 2022 sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado y, aun así, plantee reformar la Constitución. "No tiene votos ni para aprobar unas cuentas", ha reprochado, contraponiendo que "Feijóo se ha comprometido a aprobar los Presupuestos de 2027 en primavera".

"SEVILLA SE JUEGA UN DIPUTADO MÁS"

En clave provincial, Bravo ha subrayado que "Sevilla se juega un diputado más", un escaño que, según ha estimado, se decidirá "por unos pocos miles de votos, por una calle, por un barrio, por una familia". "Feijóo necesita escaños para formar un Gobierno fuerte, que no dependa de nadie", ha añadido.

Con el objetivo de alcanzar esa mayoría, el dirigente popular ha instado a los militantes a que, durante los nueve días de campaña restantes, apelen a tres perfiles de electorado: a quienes votaron al PP en 2023 y actualmente respaldan otras opciones --un votante "que se ha ido enfadado, pero no se ha ido lejos"--; al elector socialista "decepcionado", al que ha trasladado que "para cambiar de gestión hay que cambiar de Gobierno, como pasó en Andalucía"; y a quienes "están hartos de los políticos y quiere que la política vuelva a ser algo serio".

Asimismo, el cabeza de lista por Sevilla ha evocado la etapa de gobierno del PP en la Junta tras las elecciones autonómicas. "En Andalucía ya decían eso de que venía el PP. Y vino el PP. Pero no hubo miedo, hubo cambio: más empleo, más inversión en sanidad y educación y bajada de impuestos. Hacemos lo que decimos: en Andalucía, Moreno; en España, Feijóo", ha manifestado.

Para concluir su intervención, Bravo ha recurrido a la expresión empleada por Sánchez durante el debate electoral --"quien pueda votar que vote"-- para pedir la movilización en las urnas. "Por una vez le vamos a hacer caso: que vote el que nos votó y se fue, el socialista decepcionado y el que está harto", ha sentenciado el candidato.

"DOS HERMANAS HA DEMOSTRADO QUE EL CAMBIO ES POSIBLE"

Por su parte, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, se ha referido al municipio de Dos Hermanas, donde, según ha señalado, se ha demostrado que "el cambio es posible", al recordar que su formación fue la fuerza más votada en las dos últimas elecciones autonómicas y logró duplicar su porcentaje de voto en los últimos comicios generales respecto a los de 2019.

"Los hechos confirman que no hay territorios con dueño, que los votos no pertenecen a nadie y que ningún proyecto político puede dar por sentado el apoyo de los ciudadanos. Dos Hermanas ha demostrado que el cambio es posible y vamos a seguir trabajando para que ese cambio llegue también a su Ayuntamiento", ha afirmado el dirigente provincial.