Los británicos Pet Shop Boys tocarán en Sevilla el 17 de junio en el festival Icónica

El veterano y emblemático dúo británico de pop electrónico Pet Shop Boys tocará en Sevilla el próximo 17 de junio en el marco del festival musical Icónica, según ha informado la organización.

Neil Tennant y Chris Lowe visitarán así Sevilla con su gira Dreamworld: The Greatest Hits Live. El dúo cuenta con el reconocimiento del Libro Guinness de los Récords como el dúo más exitoso en la historia de la música del Reino Unido. Han logrado 44 sencillos en el Top 30 del Reino Unido, incluyendo 22 en el Top 10 y cuatro números uno.

Será la primera presentación en la historia de Pet Shop Boys en Sevilla, brindando a los fans locales la oportunidad de disfrutar en vivo de clásicos como West End Girls, It's a Sin, Always on My Mind o Go West, entre los muchos himnos de este legendario dúo.