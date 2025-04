"A buen ritmo" las obras de la EDAR de Isla Mayor (Sevilla) con una inversión de 5,2 millones de la CHG y Aljarafesa

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández; el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, y el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, han visitado este miércoles las obras de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales de la localidad; con una inversión de 5,2 millones de euros cofinanciados entre la CHG (un 80%, con un 72,25% procedente de fondos FEDER y el 7,75% con fondos propios) y Aljarafesa, que aporta un 20% de la inversión y gestionará la instalación.

En esta visita, según la Diputación, ha sido constatado "el buen ritmo de las obras de ampliación y acondicionamiento de la planta existente en la EDAR", una infraestructura esencial para el saneamiento y la protección ambiental en el entorno de Doñana. El proyecto contempla la ampliación y modernización de las instalaciones existentes, pasando de dos a tres líneas, con un sistema de tratamiento biológico mediante aireación prolongada.

Esta tecnología permitirá la eliminación eficiente de nitrógeno y fósforo, mejorando el estado de las masas de agua receptoras. La planta tendrá además capacidad para depurar hasta 2.073 metros cúbicos diarios, con el efluente final evacuado al brazo de Los Jerónimos, que desemboca en el Guadalquivir tras recorrer cinco kilómetros.

Las obras de ampliación y renovación de la EDAR de Isla Mayor permitirán igualmente el tratamiento completo de las aguas residuales, tanto del municipio como del poblado de Alfonso XIII, garantizando así el cumplimiento de la Directiva europea 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas.

Ya se ha completado la estructura del pretratamiento, el nuevo reactor biológico, los edificios de electricidad y soplantes, y se sigue avanzando en la construcción del nuevo decantador y la adecuación de las infraestructuras preexistentes.

Javier Fernández ha destacado que el Ayuntamiento de Isla Mayor protagoniza con este proyecto y otros tantos un "ejemplo de la utilización eficiente de fondos públicos, como pueden ser las inversiones que le llegan de la propia Diputación, en beneficio de sus casi seis mil vecinas y vecinos"; y promueve un "municipio ejemplar desde el punto de vista medioambiental".

Además, ha destacado el papel del Gobierno de España, "que demuestra con esta actuación que no deja a nadie atrás, realizando grandes infraestructuras en materia de comunicaciones en el área metropolitana y en la ciudad, como la SE-40, el Puente del Centenario y el propio metro, inversiones que si no fuera por el Gobierno no se estarían ejecutando hoy por hoy"; pero también inversiones como esta en un municipio, lo que "demuestra claramente que le ocupan también cada uno de los territorios, independientemente del número de habitantes".

"Sin la capacidad, sin involucrarse y sin la determinación del Gobierno de España, este tipo de infraestructuras de compromiso medioambiental serían imposibles", ha enfatizado.