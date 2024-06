Bueno afirma que la oposición "cierra las puertas a las cuentas" y defiende "total fluidez" en la comunicación

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha asegurado que PSOE, Vox y Con Podemos-IU "han cerrado todas las puertas" para negociar el presupuesto de la ciudad, al tiempo que ha defendido la "total fluidez" en la comunicación por parte del equipo de Gobierno con los grupos de la oposición.

Así lo ha manifestado Bueno en una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, donde ha señalado que esta situación se ha producido debido "al bloqueo que están permanentemente realizando", lo que "ya es un clamor en la ciudad y en el Ayuntamiento", haciendo referencia a la "pinza" que "se provoca desde el partido Vox, PSOE y el grupo Con Podemos-IU, sobre el gobierno de la ciudad".

Asimismo, Bueno ha recordado que están en minoría, por ello, afirma, "llevamos ya casi un año hablando permanentemente de esos presupuestos que queremos para Sevilla, donde hemos dicho por activa y por pasiva que no hay líneas rojas, no hay ideología y que no hay política, solo hay cosas que hacer en Sevilla", y "así hemos estado durante meses negociando, lanzando mensajes, reuniones, y no ha habido forma", ha lamentado.

Al hilo de ello, ha subrayado que desde el Gobierno local se han visto obligado a "usar una fórmula que se permite por la ley y que nos permite tener un presupuesto salvo que la oposición se una en una moción de censura contra el Gobierno, cosa que también podría ocurrir y por tanto no habría".

Por otro lado, el portavoz del grupo popular en el Consistorio hispalense ha asegurado que la relación que mantienen con los grupos de la oposición tanto él como el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, es "absolutamente fluida", pero "desde el principio, no por los presupuestos, sino para todo", ha matizado.

Dentro de este contexto, Bueno ha criticado que "algunos de ellos" hacen una interpretación de esa fluidez "un poquito cicatera", es decir, "cuando un grupo presenta enmiendas y a las dos horas te dice que esas enmiendas no sirven para nada, como es el caso del grupo de Con Podemos-IU, o cuando otro grupo está mareando la perdiz y tarda tres meses en decir que yo gobierno o no vuelvo a hablar con usted, como hace Vox, pues dígame usted qué es lo que podemos hacer", ha expuesto.

En definitiva, "quedan 26 días para que se aprueben los presupuestos y espero que la oposición sea responsable y nos reduzca los 26 días a hoy mismo", ha zanjado Bueno haciendo alusión al registro que los grupos de la oposición puede presentar alegando que rechazan presentar una moción de censura, de forma que los presupuestos quedarían aprobados automáticamente.