Bueno critica que Toscano se convierta en "el valedor" de los intereses de Cataluña "olvidándose" de Sevilla

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha lamentado que el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, "se haya convertido en el mayor valedor de los intereses de Cataluña olvidándose de defender los de Sevilla, que es la provincia a la que representa".

Con la ampliación del aeropuerto del Prat, Cataluña "va a recibir 9.300 millones en los últimos años, mientras a Sevilla apenas llegan las migajas. Nadie entiende en Sevilla que un representante de nuestra provincia aplauda con tanta alegría el maltrato a nuestra provincia", ha criticado el concejal.

Las palabras del subdelegado del Gobierno "desprenden demagogia y una gran dosis de sectarismo". El equipo de Gobierno, "tras años de parálisis, ha puesto esta ciudad en marcha, en tan sólo dos años, se han desbloqueado muchos proyectos que llevaban años en los cajones, en 2024, en tan solo cinco meses, hemos sido capaces de gestionar el mayor gasto ejecutado en la historia de Sevilla, y en el 2025 contamos con el gasto de la historia", ha detallado.

Asimismo, Bueno ha destacado que "se está sacando adelante con eficacia muchos fondos europeos, llegando a un nivel de ejecución muy superior a la media española, y superior al 75% en el caso de los Next Generation destinada a mercados". "¿Me quiere decir el subdelegado del Gobierno en Sevilla que va a pedir que no se invierta nada allí dónde no se ejecute el 100% de los fondos Next Generation? ¿Qué va a pedir que no se invierta nada en Cataluña, en el País Vasco o en cualquier ciudad gobernada por el PSOE?", ha señalado.

"Aquí los únicos que buscan la confrontación permanente son el Gobierno de España y su subdelegado en Sevilla, que lo único que invierten es en descalificaciones y desprecios, porque en infraestructuras, cero inversiones", han añadido.

Finalmente, Bueno ha detallado que "si el subdelegado es feliz con la discriminación con la que castiga el gobierno de Sánchez a Sevilla, nosotros desde luego no. Que tenga una cosa clara. Siempre, siempre, esté quien esté en el Gobierno, vamos a defender los intereses de Sevilla, que es para lo que nos han elegido los sevillanos".