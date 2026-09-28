Burguillos (Sevilla) alcanza un acuerdo con el fondo KSAC para reducir su deuda en 9 millones y quedar saldada en 2027

Pleno del Ayuntamiento de Burguillos. - AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla) ha informado de que ha alcanzado un acuerdo con el fondo KSAC Europe Investments en el marco del conflicto con el mismo y la reclamación de 27 millones de euros merced a una sentencia judicial.

Así, se ha reducido en algo más de nueve millones este adeudo, que prevé estar saldado tras este acercamiento de posturas en febrero de 2027. El acuerdo ha sido registrado en una sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento celebrada este lunes, 28 de septiembre, con unanimidad a favor de los asistentes y con mayoría absoluta.

Al detalle, la deuda ascendía a 27.058.574,13 euros, mientras que el acuerdo alcanzado fija definitivamente la cantidad a satisfacer en 18 millones de euros, tal y como ha remarcado el Gobierno local en un comunicado.

En concreto, del total pactado, 4,2 millones de euros han sido ya abonados por el Ayuntamiento, 2,5 millones serán satisfechos antes del 30 de septiembre de 2026 y los 11,3 millones de euros restantes deberán abonarse antes del 27 de febrero de 2027.

"Con este último pago se completarán los 18 millones de euros pactados y podrá ponerse definitivamente fin a una deuda que durante años ha condicionado las cuentas, las decisiones y el futuro económico del municipio", han relatado los responsables municipales.

Así, desde el Consistorio han celebrado que el acuerdo "permite avanzar hacia la extinción definitiva de la deuda preservando ese patrimonio para las generaciones futuras", si bien han incidido en que el mismo persigue "que el pago definitivo de la deuda no asfixie económicamente al Ayuntamiento ni ponga en peligro los servicios que reciben los vecinos".

Por ello, prosigue el comunicado, consideran que "no tendría sentido solucionar el problema de la deuda si el precio fuera paralizar el Ayuntamiento, eliminar servicios municipales esenciales o deteriorar gravemente la atención que reciben los ciudadanos", por lo que "no bastaba con conseguir una reducción de la cantidad reclamada. Era necesario encontrar una salida que hiciera compatible el cumplimiento de las obligaciones económicas con el funcionamiento normal del municipio".

Cabe mencionar que todo sucede a raíz de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla estimatoria de la demanda de la administración concursal de la extinta sociedad municipal Burguillos Natural, una resolución que condena al Ayuntamiento de la localidad, como socio principal de dicha entidad pública al poseer el 99,3 por ciento del accionariado, a "realizar las aportaciones al capital social" de la empresa concursada por importe de más de 13,58 millones de euros.

De hecho, el fondo llegó a solicitar a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía la valoración de la "disolución de órganos" del Consistorio al sostener que, al hilo de esta situación, existía "una evidencia palmaria de las operaciones de maquillaje contable" que "supuestamente vendría realizando sistemáticamente el Consistorio".