Burguillos (Sevilla) valora la ayuda de la Junta por la deuda del fondo buitre:"Abre la puerta a la salvación económica"

Foto de familia del equipo de gobierno de Burguillos - AYTO.DE BURGUILLOS

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local de Burguillos (Sevilla) ha valorado de forma muy positiva el préstamo de 11,3 millones de euros otorgado por la Junta de Andalucía --al 1 % de interés y a devolver en 25 años, incluidos cinco de carencia--, para que cumplir los acuerdos alcanzados con el KSAC Europea Investiments y reducir la deuda municipal en cerca de diez millones de euros. El alcalde, Domingo Delgado, ha asegurado que la operación permitirá garantizar los servicios públicos sin subir los impuestos y se ha mostrado confíado en que, "con una gestión económica rigurosa, Burguillos pueda quedar libre de deuda en menos de quince años".

En una nota de prensa, el Gobierno local destaca que el Ayuntamiento se encuentra "ante uno de los acontecimientos económicos más importantes de su historia reciente. "La decisión de la Junta permitirá culminar los acuerdos alcanzados con el principal acreedor municipal y poner fin a una situación de asfixia económica que el municipio viene soportando desde hace casi dos décadas".

"Esto no es simplemente conseguir un préstamo. Es abrir la puerta a la salvación económica del Ayuntamiento. Es garantizar que podremos seguir prestando servicios, realizando inversiones y atendiendo a nuestros vecinos, mientras pagamos una deuda heredada que durante demasiados años ha condicionado el futuro de nuestro pueblo", ha subrayado el alcalde.

La principal carga económica del Consistorio procede de una sentencia judicial derivada de ilegales actuaciones municipales realizadas en 2007, que dio lugar a una deuda de más de 27 millones de euros, adquirida posteriormente por el fondo de inversión KSAC.

"Tras años de duras negociaciones", el Gobierno municipal consiguió el pasado 28 de septiembre alcanzar un acuerdo con dicho fondo que supone una reducción de la deuda de casi diez millones de euros. La financiación extraordinaria de la Junta "permitirá hacer frente a los pagos pendientes y consolidar, definitivamente, estas reducciones de deuda".

"No digo que vaya a ser fácil ni cómodo, porque seguirá exigiendo una gestión económica muy rigurosa, pero podremos pagarla en un plazo determinado, sin subir los impuestos a nuestros vecinos y sin tener que cerrar servicios municipales", ha abundado el regidor al respecto.

BURGUILLOS DEJARÁ DE ESTAR EN MANOS DE UN FONDO DE INVERSIÓN

Uno de los principales efectos de la operación será poner fin a la relación de dependencia económica que el Ayuntamiento ha mantenido con el fondo de inversión propietario de su principal deuda. Durante años, esta situación "ha condicionado gravemente" la actividad municipal, "generando una enorme incertidumbre sobre la viabilidad económica del Consistorio y la continuidad de los servicios públicos".

"Nos vamos a quitar de encima dos dudosos honores que nunca debimos tener: ser el único Ayuntamiento en manos de un fondo de inversión y ser el más endeudado de España. Es algo que parecía imposible hace unos años y que hoy estamos muy cerca de conseguir", ha afirmado el alcalde.

El equipo de gobierno ha querido destacar especialmente el papel desempeñado por la Junta, "que ha sido la única Administración que ha ofrecido una alternativa extraordinaria de financiación para resolver el problema de la deuda municipal". Frente a esta respuesta, ha añadido, el Ministerio de Hacienda concedió al Ayuntamiento un préstamo "trampa" de más de 28 millones de euros, a devolver en doce años y con un tipo de interés próximo al 3%.

En este sentido, el Gobierno municipal rechazó formalizar aquella operación por considerarla "económicamente inviable". Su devolución "hubiera supuesto el impago de nóminas, brutal subida de impuestos, la supresión de servicios públicos y el cierre del Ayuntamiento". "No podíamos aceptar una solución que, en lugar de salvar al Consistorio, lo llevara a una situación todavía peor, a su disolución".

El Ayuntamiento también recuerda que, pese a la gravedad de la situación, el presidente de la Diputación "no ha recibido al alcalde para abordar personalmente esta problemática". "Y lo que resulta especialmente difícil de comprender es que la propia Diputación llegó a solicitar judicialmente una condena al Ayuntamiento por otros 22,5 millones de euros, petición que finalmente no prosperó".