Buscan a un menor desaparecido desde el 31 de diciembre en Mairena del Aljarafe (Sevilla)

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla está llevando acabo una investigación sobre la desaparición de un menor en el municipio sevillano de Mairena del Aljarafe desde el 31 de diciembre, según han confirmado fuentes del instituto armado a Europa Press.

Al respecto, ha indicado que el menor lleva desaparecido desde el día de Fin de Año y la denuncia fue interpuesta durante la tarde del 1 de enero, en el puesto principal de la Guardia Civil en Mairena.

Fuentes de la Benemérita han apuntado que se trataría de una fuga voluntaria desde un centro de menores, ubicado en dicha localidad, además de que la Policía Judicial tiene contacto con la hermana del menor. De este modo, están intentando gestionar la ubicación y localización del mismo para poder hablar con él.