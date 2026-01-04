La Cabalgata de Sevilla "más inclusiva" repartirá este 5 de enero más de 100.000 kilos de caramelos

Voluntarios ultiman los preparativos de las carrozas de la Cabalgata de Reyes de Sevilla, en foto de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla repartirá este lunes, 5 de enero, más de 100.000 kilos de caramelos durante todo el recorrido, que este año, como novedad, tendrá zonas inclusivas. En este sentido, desde la Glorieta de los Marineros Voluntarios hasta el Palacio de San Telmo habrá un tramo destinado a menores con autismo, para que puedan disfrutarla sin ruido excesivo y aglomeraciones, y en la calle Palos de la Frontera se ha reservado un espacio para personas con movilidad reducida.

Esta edición, con 15 nuevas carrozas de las 33 que conforman el cortejo, rendirá homenaje a los cuentos infantiles clásicos, e incluirá referencias a juegos tradicionales, como 'El Juego de la Oca', así como a obras emblemáticas de la literatura infantil como 'El Principito'. La Cabalgata recupera el tradicional 5 de enero, dado que en 2025 adelantó un día su salida ante el riesgo de lluvia.

En esta ocasión, pese a que existe incertidumbre desde hace algunos días y se mira al cielo y se consultan los pronósticos del tiempo constantemente, los efectos de la borrasca (Francis) por Andalucía tendrán más incidencia este fin semana, por lo que el Ateneo no contempla un cambio de fechas, sin descartar, eso sí, que adelante la entrada del cortejo si la probabilidad de lluvia aumenta en las últimas horas de la jornada.

Entre esas nuevas carrozas, destacan varias dedicadas a entidades y efemérides relevantes. La Hermandad del Rocío de la Macarena inspira el diseño de la carroza 'El Nacimiento', con motivo de los 40 años de su camino, y el Real Alcázar estará representado en el marco del 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal.

También se suman la Federación de Empresarios del Metal de Sevilla (Fedeme), que conmemora su 50 aniversario, y el grupo musical Cantores de Híspalis, igualmente homenajeado por sus cinco décadas de trayectoria artística. Siguiendo la línea de renovación de los últimos años, se ha trabajado en una notable mejora de la iluminación, incorporando efectos lumínicos, brillos y contrastes de color que realzarán el paso del cortejo por las calles de Sevilla.

Otra de las novedades es el hecho de que Sus Majestades los Reyes Magos estrenarán nuevos tronos inspirados en el barroco sevillano, donde destacan las rocayas, los dorados y la riqueza volumétrica de su diseño, así como el leve cambio en el recorrido de la Cabalgata al paso por Triana debido al corte de la calle Pagés del Corro.

Con motivo de las obras en esta importante arteria del arrabal, la Cabalgata se ha visto obligada a cambiar en parte su itinerario, con lo que al llegar a la altura de la Parroquia de San Jacinto continuará por la calle del mismo nombre, en lugar de girar a la izquierda, hasta el cruce con Esperanza de Triana, por donde llegará a República Argentina, y desde allí tomará Plaza de Cuba, recuperando así su habitual recorrido por Asunción, Virgen de Luján y Glorieta de las Cigarreras.

El cortejo está previsto que salga a las 16,30 horas, una vez que sean coronados los Reyes desde el balcón de la Puerta de Ciencias del Rectorado de la Universidad de Sevilla. En este sentido, el presidente de Smartener, el jerezano Iván Bohórquez, encarnará a Melchor; el director territorial de Caixabank Andalucía, Juan Ignacio Zafra, representará al Rey Gaspar; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hará lo propio con Baltasar.

Asimismo, el emisario de Sus Majestades, el Gran Visir, será el director gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Salvador Fernández Salas. Su carroza también presentará una estética renovada, marcada por influencias indias y árabes.

RECORRIDO DE LA CABALGATA

El itinerario de la cabalgata es el siguiente: Palos de la Frontera, Glorieta de San Diego, Avenida del Cid, Plaza Don Juan de Austria, Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León y Resolana. Por la calle Feria entrará en el casco antiguo, y desde Correduría, Plaza de Europa y Trajano alcanzará la Plaza del Duque de la Victoria y La Campana.

Desde la céntrica plaza tomará por O'Donnell, Plaza de la Magdalena, Murillo, San Pablo y Reyes Católicos, y cruzará el Puente de Isabel II (o lo que es lo mismo, el Puente de Triana). Desde el Puente de los Remedios llegará a la Glorieta de los Marineros Voluntarios, y por el Paseo de las Delicias y Avenida de Roma discurrirá ya en los metros finales de su recorrido.

En cuanto al acompañamiento musical, será la Agrupación Virgen de los Reyes la encargada de abrir el cortejo; le seguirá su banda juvenil, en la Estrella de la Ilusión; la Agrupación María Santísima del Rocío (juvenil de la Redención) junto a la carroza de Palas Atenea; Sagrada Presentación irá con el Gran Visir, y la Agrupación Musical María Santísima de las Angustias Coronada (juvenil de Los Gitanos) acompañará con sus sones al Rey Melchor.

El Mago de la Fantasía irá con la Centuria Romana Juvenil; el Rey Gaspar llevará a la Agrupación Musical Santa María de la Esperanza; y el el Rey Baltasar tendrá como acompañamiento la Banda de Cornetas y Tambores Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras).

REFUERZO DE LIMPIEZA Y DE LÍNEAS DE TUSSAM

Para la Cabalgata de Reyes, se ha previsto un operativo de limpieza centrado en su itinerario y área de influencia, que se pondrá en marcha el día 5 de enero a las 16,00 horas, y en su desarrollo tomarán parte 147 trabajadores y 55 vehículos, que permanecerán activos hasta la finalización de la misma.

Posteriormente, durante la noche, los efectivos desarrollarán los servicios habitualmente programados y reforzados con personal y maquinaria, prestando especial atención a las zonas del casco antiguo y los barrios de Triana y Los Remedios, más afectadas por el desarrollo de la cabalgata.

Tussam, como hizo el año pasado, será gratuito el día 5 de enero desde las 15,00 horas hasta la medianoche --con excepción de la línea Especial Aeropuerto-- para fomentar el uso del transporte público y agilizar las posibles aglomeraciones.

De este modo, las líneas radiales que prestan servicio en los distintos barrios incrementarán su oferta hasta en un 100%. El servicio se verá incrementado con 80 vehículos de refuerzo, fundamentalmente en horario de tarde. Así, las líneas de mayor demanda, como la 12, 13, 27 o 32 dispondrán, en horario de tarde, dispondrán entre 17 y 22 autobuses con frecuencias de paso de cuatro minutos.