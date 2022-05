Cabrera señala lo "complejo" de luchar contra los cultivos de marihuana ante once absoluciones en 21 sentencias

Avisa que el "cultivo y consumo compartido" de marihuana "no es delito según el Código Penal, sino que lo punible es su venta

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

A lo largo de 2021, el grupo energético Endesa solicitó a las fuerzas policiales apoyo para 188 inspecciones en la provincia de Sevilla relacionadas con acometidas eléctricas para plantaciones de marihuana en viviendas, 123 de ellas en la capital; siendo detectadas "en torno a 400 situaciones conflictivas" por este asunto en la provincia, la mitad en la capital, y recayendo 21 sentencias, once de ellas absolutorias, según ha manifestado el concejal de Gobernación del Ayuntamiento hispalense, el socialista Juan Carlos Cabrera, merced a datos trascendidos en la Mesa Provincial contra la Marihuana, creada en 2020.

En concreto, durante la comisión de control y fiscalización al Gobierno del Ayuntamiento hispalense, celebrada este viernes, la edil de Cs Amelia Velázquez ha preguntado por las prolongadas interrupciones de suministro eléctrico que pesan en buena parte del Polígono Sur, donde en los últimos tiempos varios transformadores de energía eléctrica han resultado incendiados.

Endesa achaca estas incidencias a las acometidas ilegales para cultivos interiores de marihuana, señalando que tal práctica causa la saturación e incendio de los citados centros de transformación y detallando que los centros siniestrados tenían una capacidad de abastecimiento correspondiente a unas 3.700 viviendas, pero contaban con sólo algo más de 210 contratos de suministro en vigor.

Frente a estas incidencias, fruto de las cuales amplias zonas de esta barriada carecen de suministro energético o sufren interrupciones en el mismo, la plataforma vecinal del Polígono Sur viene avisando de que "pagan justos por pecadores", apostando por diferencias entre "los sinvergüenzas" que instalan las acometidas ilegales para alimentar plantaciones interiores de marihuana y quienes sí abonan sus correspondientes facturas de electricidad o sufren una situación de agudizada falta de recursos como para pagarlas.

La edil de Cs, en ese sentido, ha señalado la "infame" situación que padecen los vecinos "honestos" que sí abonan sus facturas, poniendo sobre la mesa una batería de preguntas al Gobierno local, sobre todo en demanda de información sobre si el Ayuntamiento está reclamando al Gobierno central que la ciudad cuente con el número de policías nacionales que necesita y que le corresponde, para hacer frente a esta situación.

Cabrera, sobre todo, ha recordado que el Ayuntamiento forma parte de la Mesa Provincial contra la Marihuana, creada en 2020 y liderada por la Subdelegación del Gobierno; y que la Policía Local "colabora" con Endesa y con la Policía Nacional en este asunto.

Según ha explicado, los datos reflejan que en 2021, Endesa solicitó a las diferentes fuerzas policiales apoyo para 188 inspecciones en la provincia relacionadas con acometidas ilegales para plantaciones de marihuana, 123 de ellas en la capital; abriendo 65 expedientes en la materia, 18 en la capital; y contabilizando "en torno a 400 situaciones conflictivas, la mitad" en la ciudad hispalense.

También respecto a 2021, ha señalado que la Mesa Provincial contra la Marihuana ha dado cuenta de "63 comparecencias en juicio", así como "21 sentencias, once de ellas absolutorias". "Conviene analizar si alfo no se está haciendo correctamente", ha indicado el concejal de Gobernación, explicando que el "cultivo y consumo compartido" de marihuana "no es delito según el Código Penal, sino que lo punible es su comercialización, o sea "el tráfico de drogas". "De ahí la complejidad" del asunto, ha dicho.