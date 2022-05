Tussam estudiará "perfilar" el cambio de recorrido en la línea 16 "planteado" por los vecinos de Valderrozas (Sevilla)

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, Juan Carlos Cabrera (PSOE), se ha comprometido este viernes a "perfilar" los cambios previstos en la línea 16 de Tussam, que une el barrio de Valderrozas con el centro (parada en Ponce de León), en el caso de que la empresa vea que la propuesta de modificación del trazado es "mejorable". "No podemos dar nada por cerrado", ha apostillado el delegado, que ha recordado que los cambios no han sido a propuesta del gobierno local y sí "planteados" por los vecinos, que lo votaron en una asamblea vecinal en la que se debatieron dos opciones de itinerario. La que resultó respaldada busca "facilitar" el acceso de las personas mayores al Hospital Virgen Macarena.

Así se lo ha confirmado a la concejal del grupo municipal de Cs, Amelia Velázquez, que ha preguntado por esta cuestión en la comisión de control y fiscalización al gobierno local. Velázquez ha calificado de "una barbaridad" que los usuarios de la línea 16 vayan a tardar en llegar al centro 55 minutos con el nuevo trazado frente a los 35 actuales. "Los vecinos no se niegan a que se mejore el recorrido para ir al hospital pero tiene usted que estar de acuerdo con ellos en que 55 minutos para llegar al centro... eso es intolerable", ha argumentado.

"Todo es mejorable y habrá que verlo, pero no ha sido el gobierno, ha sido una asamblea vecinal en la que se han votado dos propuestas. Estamos atendiendo el interés general y, como no hay unanimidad, podemos mejorar en la medida que sea posible", ha subrayado el delegado Juan Carlos Cabrera. La edil de Cs le ha recordado que "no hay otra alternativa ni manera de salir del barrio" en transporte público, y le ha pedido al gobierno municipal que se reúna con los afectados para abordar una "solución". En este punto, Cabrera ha pedido a Cs, como partido del Gobierno de coalición en la Junta de Andalucía, que "licite ya" la línea 3 del Metro con la que "seguro que solucionamos la vida de estas personas". "Liciten ya como han hecho en Granada y Málaga", ha concluido.