Corte de dos carriles de la avenida María Luisa de Sevilla por la caída de un árbol a la altura del Teatro Lope de Vega

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un árbol ha caído en un carril de la Avenida María Luisa, a la altura de la entrada al Teatro Lope de Vega, lo que ha provocado el corte de dos carriles de dicha vía.

Según ha detallado el Ayuntamiento a través un mensaje en la red social X consultado por Europa Press, los operarios de Parques y Jardines están trabajando en la zona, ante lo que se han cortado los carriles derechos y central, así como se ha desviado el tráfico contrario en el tramo perjudicado.

La rama del árbol se ha vencido en el carril derecho de la Avenida María Luisa, sentido Glorieta de los Marineros.