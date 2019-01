'La caja de los juguetes' de la Compañía Etcétera abre el mes de febrero del Teatro Alameda de Sevilla

Publicado 30/01/2019 12:43:56 CET

El Ciclo 'El teatro y la escuela' trae una obra nacida a partir de piezas musicales de Claude Debussy

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Alameda de Sevilla acoge desde este jueves y hasta el próximo sábado 2 de febrero una nueva cita del Ciclo 'El teatro y la escuela', con la obra 'La caja de los juguetes', que llega a este espacio del Ayuntamiento de Sevilla de la mano de la Compañía Etcétera. Las funciones dirigidas al público escolar serán los días 31 de enero y 1 de febrero, en horario de 10,00 y 12,00 horas, mientras que el sábado 2, a las 18,00 horas, tendrá lugar la cita familiar.

Esta obra, creada por Enrique Lanz, toma como referencia no solo 'La boîte à joujoux', sino también otras obras de Debussy como 'The children's corner' y 'The little negro'. Según una nota de prensa, la versión de Etcétera cuenta con un pianista, una actriz, cuatro titiriteros y numerosos títeres, estando todo acompañado de proyecciones de vídeo y una gran cantidad de juguetes animados. Como en otras creaciones de esta compañía, en este montaje también se utiliza el recurso de una historia dentro de otra, en este caso la de una acomodadora del teatro que recibe al público y comienza a contarle sobre los detalles del edificio.

En medio de esas explicaciones recuerda al antiguo escenógrafo que trabajaba allí y que tenía como pasatiempo construir juguetes, de los que todavía quedan muestras. Con la complicidad del pianista y del propio público, la acomodadora comienza a abrir cajas de juguetes para explicar lo que hacía el escenógrafo, recuerda una de las historias que él contaba y la comparte con el público: la de la caja de los juguetes, una fábula de amor entre una muñeca bailarina y un soldadito de madera. La obra, recomendada para niños con edades comprendidas entre los 4 y los 8 años, tiene una duración de 45 minutos.

Como es ya una constante en el trabajo de Etcétera, el espacio, los decorados y los títeres albergan numerosos trucos, sencillos pero eficaces, de forma que nada es lo que parece y todo se transforma mágicamente ante los espectadores. Las cajas, previamente tapadas, se van desvelando poco a poco ante la mirada del público. Se abre, cierran, y de todos los rincones surgen juguetes, que son títeres que responden a técnicas diferentes. Están diseñados a partir de juguetes reales de los años 20 y 30 del pasado siglo: mecanos, peluches, juegos de arquitectura, soldaditos, pelotas, tentetieso, etcétera.

La compañía fue fundada en 1981 en Granada por Enrique Lanz y Fabiola Garrido. La excelencia y versatilidad de su trabajo la han convertido en un referente del teatro contemporáneo español, siendo su obra sinónimo de rigor y vanguardia. El trabajo de Etcétera se podría identificar por la escenificación de obras musicales con títeres para todos los públicos.

La compañía es líder en España en este género, y con su obra ha abierto la puerta de grandes teatros y festivales que ahora acogen a los títeres en sus programaciones. Etcétera ha allanado el camino así a muchas compañías que siguen sus pasos, siendo escuela y cantera de numerosos titiriteros en Granada.