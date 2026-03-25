El cajón de obra de la Plaza Nueva de Sevilla se llena de imágenes de 31 fotógrafos de la ciudad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita la exposición 'Sevilla, ciudad abierta' en la Plaza Nueva. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha señalado que ha embellecido el cajón de obra de la Plaza Nueva mediante una exposición fotográfica. Bajo el título 'Sevilla, ciudad abierta', la muestra reúne imágenes de la ciudad captadas por 31 fotógrafos sevillanos, convirtiendo este espacio en una galería al aire libre que podrán disfrutar sevillanos y visitantes.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el alcalde, José Luis Sanz, ha visitado este miércoles junto a todos los fotógrafos que han participado en esta exposición que pone en valor la mirada artística y documental sobre Sevilla a través de diferentes estilos y generaciones.

La propuesta, impulsada a través de la Gerencia de Urbanismo, rinde además homenaje a dos figuras destacadas de la fotografía local: Martín Cartaya y Emilio Sáenz Cembrano.

'Sevilla, ciudad abierta', recopila fotografías de Álvaro Pastor, Antonio Sánchez Carrasco, Emilio Pizarro, Tomás Quifes, Victor Rodríguez, Salazar-Bajuelo, Raúl Doblado, Pepe Morán, Pedro J. Clavijo, Pablo Lastrucci, María Guerra, Mariano Ruesga, Manuel Olmedo, Manuel Aguera, Manu Gómez, Luis Manuel Jiménez, Juan Manuel Serrano, Juan José Úbeda, Juan Flores, Juan Carlos Hervás, José Antonio Zamora, José Ángel García, Joaquín Corchero, Jesús Romero, Jesús Martín-Cartaya, Emilio Sáenz, Daniel Salvador-Almeida, Antonio Talegón, Cristina Quicler, Alfonso de la Herran Murillo y Alfredo de Anca.