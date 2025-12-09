La Cámara de Cuentas aprueba las directrices técnicas de fiscalización de áreas del Ayuntamiento de Casariche (Sevilla)

Archivo - Imagen de recurso del Parlamento de Andalucía de la zona contigua a la Cámara de Cuentas. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha aprobado recientemente el documento de directrices técnicas de la 'Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Casariche. Ejercicio 2024'. Con esta actuación se mantiene la labor fiscalizadora en municipios de población de entre 5.000 y 20.000 habitantes, que no han sido objeto aun de una fiscalización específica, y que, además, incumplen sus obligaciones de rendición.

El objetivo de la fiscalización es opinar, en términos de seguridad razonable, sobre si las actuaciones y operaciones relacionadas con las áreas de contratación menor y personal que conforman el alcance del informe cumplen en todos sus aspectos significativos, con el marco normativo de aplicación, informa el organismo autonómico en una nota de prensa.

Graduadas en función de su significatividad (alta o media), también se formularán las recomendaciones oportunas que deriven del proceso de fiscalización. El alcance temporal del trabajo queda circunscrito al ejercicio 2024. No obstante, se desarrollarán pruebas y procedimientos de auditoría sobre datos, informaciones o actividades de ejercicios anteriores o posteriores si éstos resultaran necesarios para una mejor consecución de los objetivos de la actuación.

En la página web de la Cámara de Cuentas ('www.ccuentas.es'), en el apartado actuaciones en curso, se encuentra toda la información referente a este documento de directrices técnicas.