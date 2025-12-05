La Cámara de Cuentas fiscalizará algunas áreas del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. - AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS - Archivo

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha aprobado recientemente el documento de directrices técnicas de la 'Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. Ejercicio 2023'.

El objetivo de la fiscalización consistirá en "opinar sobre las áreas de personal, modificaciones presupuestarias, Gastos con Financiación Afectada y Ciclo Presupuestario del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación" (Sevilla), según ha detallado la Cámara de Cuentas en una nota difundida este viernes.

Así, se emitirá una opinión de cumplimiento "en términos de seguridad razonable sobre si las actuaciones y operaciones, relacionadas con estas áreas, se han desarrollado en todos sus aspectos significativos conforme al marco normativo que resulta de aplicación".

Se opinará, asimismo, en materia financiera "en términos de seguridad razonable sobre si los estados contables de la Cuenta General relacionados con estas áreas reflejan la imagen fiel de la realidad económico-financiera y presupuestaria que representan".

Por último, "se formularán las recomendaciones que resulten del proceso de fiscalización, que serán graduadas en función de su significatividad (alta/media)", según han explicado desde la Cámara de Cuentas, desde donde han precisado, además, que el alcance temporal del trabajo "se limitará al ejercicio 2023".

No obstante, "en caso de ser necesario se desarrollarán pruebas y procedimientos de auditoría sobre datos, informaciones o actividades de ejercicios anteriores o posteriores", según han aclarado desde la Cámara de Cuentas, en cuya página web --'www.ccuentas.es'--, en el apartado 'Actuaciones en curso', se encuentra toda la información referente a este documento de directrices técnicas.