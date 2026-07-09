Camas (Sevilla) confía la gestión del tratamiento de residuos y del Punto Limpio a la Mancomunidad de Servicios la Vega

Archivo - Un camión de la Mancomunidad de Servicios de la Vega en imagen de archivo. - MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA VEGA - Archivo

CAMAS 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camas (Sevilla) ha firmado el concierto con la Mancomunidad de Servicios La Vega para contar con sus servicios de recogida selectiva y tratamiento de residuos, así como para delegarle la gestión integral de su Punto Limpio Municipal.

Según ha informado la Mancomunidad de Servicios La Vega en un comunicado, la colaboración entre ambas administraciones permitirá a los más de 30.000 vecinos y vecinas de Camas beneficiarse de la experiencia y los recursos de la entidad en la gestión de estos servicios.

Durante la primera fase de adhesión, la Mancomunidad asumirá la recogida de las fracciones selectivas entre contenedores amarillo, destinado al plástico; azul, para papel y cartón; verde, para vidrio; y marrón, para biorresiduo. No obstante, el Ayuntamiento de Camas continuará prestando con sus propios medios el servicio de recogida de la fracción resto, correspondiente al contenedor gris.

Por su parte, La Vega también se hará cargo del tratamiento de los residuos y de la gestión del Punto Limpio Municipal, de manera que se adscribirá a sus instalaciones, infraestructuras, bienes y equipamientos que, según los informes técnicos, se encuentran en "perfecto estado".

Por último, Camas también podrá aprovechar la "modernización y ampliación" que la Mancomunidad ha efectuado sobre su planta de tratamiento, consolidándola como una de las infraestructuras "de referencia" en Andalucía occidental gracias a los fondos Next Generation de la Unión Europea.