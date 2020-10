El cambio de frecuencias de la TDT llega de nuevo a Sevilla por el Segundo Dividendo Digital

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cambio de frecuencias en la televisión digital terrestre (TDT) llega a varios municipios de Sevilla, donde se va a proceder a efectuar cambios de canal, de forma directa, en los múltiples RGE-1 y RGE-2.

En un comunicado, RTVE señala que el múltiple RGE-1 dejará de emitir en el canal 57 para empezar a emitir en el canal 22. Los centros emisores afectados serán Almadén de la Plata, Axion Puebla del Río, Las Navas de la Concepción y El Real de la Jara. La población afectada será de 6.446 habitantes aproximadamente.

También, indica que se realizará cambio de canal directo en el RGE-2, donde se dejará de emitir en el canal 52 para empezar a emitir en el canal 45. Los centros emisores afectados serán: Carmona, Castilblanco de los Arroyos, Gelves ATW, Huévar y El Ronquillo. La población afectada será de 14.577 habitantes aproximadamente.

Explica que, al no existir un periodo de emisión simutánea, es urgente contactar con un instalador autorizado para proceder a adaptar la antena a los nuevos requerimientos técnicos para poder seguir sintonizando los programas de RTVE antes mencionados. También es imprescindible resintonizar los televisores.

En este marco, detalla que el proceso de liberación del Segundo Dividendo Digital no conllevará la aparición ni desaparición de canales de televisión, simplemente se desplazan de frecuencia, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT. Asimismo, dependiendo de su tipología, en algunos edificios no será necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal de televisión, mientras que en los que sea preciso hacerlo la ciudadanía no tendrá que asumir ningún coste, ya que podrá solicitar las ayudas públicas previstas.

En cualquier caso, considera que es conveniente consultarlo con un antenista autorizado lo antes posible, para evitar las aglomeraciones de última hora. No obstante, independientemente del tipo de equipo de recepción de señal de los edificios, todos los ciudadanos y ciudadanas deberán resintonizar sus televisores para poder disfrutar de la oferta completa de TDT.