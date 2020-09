Canales, Galván, Perrate o Morente, en la Bienal de Sevilla, que alcanza su ecuador agotando entradas

SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Bienal de Flamenco alcanza en estos días su ecuador haciendo un balance de localidades agotadas en todos sus espectáculos y de éxito en la aplicación de extremas medidas de seguridad sanitaria en sus entornos patrimoniales, por los que, una vez clausurado el festival, habrán pasado miles de espectadores, sumando la asistencia a sus 45 citas, y más de 360 artistas.

"El certamen impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla es un ejemplo de la apuesta del Gobierno municipal por la cultura segura como motor económico de la ciudad y se suma a la extensa programación desarrollada durante los pasados meses con el programa 'Veraneo en la city' y que continuará con las múltiples citas del Otoño Cultural entre las que destaca el Festival de Sevilla de Cine", ha señalado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz.

"Desde que arrancó en el pasado mes de agosto, La Bienal ha demostrado su compromiso con la cultura volviendo a activar la afluencia de público a los espacios con un programa escénico de primer nivel, con el compromiso de preservar la salud de la cultura como bien de interés general, y aplicando la normativa que garantiza también la salud de su audiencia, de los artistas convocados y de los profesionales que están detrás de un acontecimiento de estas dimensiones", señala el Ayuntamiento en un comunicado.

En sus primeras semanas, la Bienal ha recibido a Rocío Molina, Fernando Romero, Farruquito, Anabel Veloso, La Lupi o María del Mar Moreno, Rafael Riqueni, José Valencia, María Terremoto o El Pele. Este miércoles acoge el nuevo espectáculo de Asunción Pérez Choni, y de Fahmi Alqhai y Patricia Guerrero, que podrá seguirse vía streaming a través del Canal Youtube de la Bienal.

En las próximas semanas y hasta se clausura, se escuchará las voces de David Lagos, Pedro El Granaíno, Rafael de Utrera, Inés Bacán, Rancapino Chico, La Tremendita o Estrella Morente; las guitarras de Daniel Casares, Joselito Acedo, Antonio Rey, José del Tomate o Dani de Morón; las composiciones de Diego Villegas, Andrés Barrios, Ana Crismán o Dorantes; y las coreografías de David Coria, Mercedes de Córdoba, Leonor Leal, Ana Morales, Olga Pericet, Israel Galván o Andrés Marín.

Pero los próximos en llegar a la Bienal son los bailaores Antonio Canales y María Moreno, maestro y discípula, que presentan sus propios espectáculos tras protagonizar els 4 de septiembre el flashmob de la Bienal 2020.

El sevillano Antonio Canales será el primero en saludar junto a su compañía al público de la Bienal el 17 de septiembre en el Lope de Vega con los espectáculos Torero, su obra más emblemática con más de 1.000 representaciones en todo el mundo y nominada a los Premios Emmy en 1995, y Sevilla a Compás, su última creación, en un evento único que celebra sus 40 años sobre los escenarios haciendo balance de lo creado y celebrando lo vivido con agradecimiento.

La joven gaditana María Moreno, que vuelve a la Bienal tras haber ganado el Giraldillo Revelación de la pasada edición, presenta su More (No) More el 18 de septiembre en el Teatro Central. "Moreno no sólo explora sus límites deambulando entre la tradición de sus maestros (Javier Latorre, Rafaela Carrasco, Antonio Canales o Eva Yerbabuena) y la contemporaneidad en la que se reconoce tan solo cuando está bailando, sino que también encuentra la fuerza para romper con sus propios tabúes y miedos replanteándose el mundo que la rodea y su posición en él", agrega. La acompañan las guitarras de Oscar Lago y Juan Requena.

Por su parte, el 17 de septiembre, el piano de P. Ricardo Miño será el próximo en inundar con su Universo Jondo cada rincón del Alcázar. Regresa al festival que lo ha visto crecer, que lo premió con sendos Giraldillos de la Bienal en 2004 y 2008 por su interpretación en el acompañamiento de grandes artistas, y que ha servido de lanzamiento de todos sus trabajos en solitario, con una nueva propuesta propia.

Javier Patino, heredero de la escuela flamenca de Jerez, llega al mismo escenario con su guitarra el 18 de septiembre para presentar el espectáculo Deja que te lleve, título homónimo de su tercer trabajo discográfico, un viaje apacible de sensaciones que él mismo ha catalizado como resultado global de años de experiencia e incontables teatros recorridos.

El cantaor Tomás de Perrate, exponente de la tradición flamenca de Utrera, presenta el 19 de septiembre en el Lope de Vega Tres Golpes, segunda representación y estreno en España de este proyecto tras su premier mundial el pasado enero en el Festival Flamenco de Nîmes. El espectáculo, con la dirección artística de Pedro G. Romero y el apoyo incondicional del guitarrista Alfredo Lagos, es una puesta en escena del disco homónimo que Perrate ha creado junto a Raúl Refree.

El joven guitarrista Manuel de la Luz vuelve a La Bienal, una edición más, para presentar su segundo trabajo discográfico en solitario Mi Clave, el próximo 19 de septiembre en el Alcázar.

Abril es el nuevo espectáculo que Lucía Álvarez La Piñona presenta en el Teatro Central el domingo 20 de septiembre. La joven artista gaditana rinde con esta creación homenaje a Juan Manuel Flores, el 'poeta de la luz', autor de la mayor parte de las letras que cantaban Lole y Manuel.