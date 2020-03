Carmen Tovar confirma que los críticos del PSOE de Sevilla prevén "una candidatura alternativa al congreso provincial"

Considera que la actual labor de oposición "no está a la altura" y reclama la recuperación del "debate" y el "dinanismo"

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa socialista de Castilleja de la Cuesta y exdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Tovar, ha anunciado este martes que los militantes del PSOE de Sevilla críticos con la dirección provincial que encabeza Verónica Pérez prevén promover una "candidatura alternativa" de cara al próximo congreso provincial de los socialistas sevillanos, para que "el proyecto que se está desarrollando a nivel federal" el PSOE de la mano de Pedro Sánchez "sea de aplicación y tenga su extensión en Sevilla y en Andalucía".

En declaraciones a Europa Press como portavoz de los afiliados del PSOE sevillano críticos con la dirección provincial del partido, reunidos en torno al documento 'Hacer+PSOE', Carmen Tovar ha manifestado que este grupo de militantes constituyen "una llamada de atención al PSOE de Sevilla y al PSOE de Andalucía", en demanda de que "se recupere el debate en el partido y sus agrupaciones".

Y es que pese al "papel transformador" de los gobiernos autonómicos del PSOE, su "profundo conocimiento de las instituciones" y el "daño" que a su juicio perpetran las políticas del Gobierno andaluz de PP y Cs, apoyado por Vox, el PSOE andaluz no está ejerciendo a su entender "una oposición a la altura de ese daño de las políticas del gobierno (autonómico) de derechas" ni a la altura de "un partido con responsabilidad de gobierno".

Apostando así por "actualizar el discurso" del PSOE andaluz, Carmen Tovar ha precisado que los críticos del PSOE sevillano piden "que el debate crítico y vivo vuelva a ponerse en valor" en el seno del PSOE sevillano, porque "las agrupaciones están silenciadas, sin debate" y con unos órganos sumidos en "la rutina", conduciendo a las mismas "a la inercia", lo que finalmente se traduce en que tampoco haya "debate" en los comités provinciales.

Todo ello, cuando el PSOE andaluz corre el riesgo de "volver a perder las elecciones autonómicas" después de haber sido la fuerza más votada en los últimos comicios andaluces pero prevalecer el gobierno de coalición promovido entre el PP y Cs con el respaldo de Vox, y que su papel "coyuntural" de partido de oposición se torne en "estructural", lo que le ha llevado a señalar los resultados que arrojan las últimas encuestas electorales y la necesidad de que el PSOE recupere el gobierno de la Junta para que la "derecha" no "siga haciendo destrozos".

"LA MILITANCIA EMPUJA"

Frente al "tono apático" que a su juicio lastra al PSOE-A, Tovar ha alertado de que la militancia socialista "está preocupada", reclamando "reacciones" y que se recupere "el debate y el dinamismo que tenían las agrupaciones locales. "La militancia está viva y empuja. El resorte para cambiarlo todo es la militancia", ha aseverado Carmen Tovar, apostando por "actualizar el discurso" del PSOE-A e "intentar que el debate crítico y vivo vuelva a ponerse en valor". Al punto, ha precisado que "si en un momento dado es necesario actualizar los liderazgos, para eso están las primarias".

Así, los críticos del PSOE de Sevilla apuestan por "renovar el proyecto" del PSOE andaluz. "Queremos que el proyecto que se está desarrollando a nivel federal sea de aplicación y tenga su extensión en Sevilla y en Andalucía. Si eso hay que ayudarlo con nuevas caras, pues habrá nuevos nombres y nuevas caras", ha aseverado, confirmando en ese sentido que este movimiento crítico con la dirección provincial del PSOE sevillano aspira a traducirse en "una candidatura alternativa cuando se celebre un congreso provincial".

"EL RELOJ ORGÁNICO"

Al respecto, ha argumentado que "aunque tarde en ponerse en marcha el reloj orgánico" del PSOE, pues "los plazos" para la renovación de las estructuras del partido podrían ser postergados "hasta 2021", el grupo de críticos del PSOE de Sevilla va a "seguir trazando puentes y hablando con todo el mundo", al no "encontrar rechazo en ninguna agrupación". "Hay una voz callada que admite que el partido está paralizado", ha aseverado.

Así, tras haber celebrado ya tres encuentros en El Viso del Alcor, Alanís y Coria del Río, este grupo de militantes, entre los que también figuran el exalcalde de El Coronil, ex diputado provincial y miembro del Comité Director del PSOE-A, Jerónonimo Guerrero; el secretario general del PSOE de El Viso y ex diputado provincial Manuel Domínguez; el exalcalde de El Real de la Jara y secretario general del PSOE de dicho municipio, Carmelo Cubero; el exalcalde de Cazalla de la Sierra y exdiputado provincial Carmelo Conde; el ex alcalde de Castilblanco de los Arroyos y exdelegado de la Consejería de Agricultura, Segundo Benítez; el exalcalde de Mairena del Alcor Casimiro Gavira; el exdiputado provincial y exdelegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte Manuel González Lora, o el exsecretario de Organización del PSOE de Sevilla Francisco Pérez, prevé celebrar otra reunión este miércoles en Peñaflor y "seguir recogiendo aportaciones" de los afiliados, para agregarlas a su documento "Hacer+PSOE".

Y es que "muchos alcaldes, alcaldesas y ediles" están "de acuerdo" con estos planteamientos, pero según Carmen Tovar en el seno del PSOE de Sevilla "la crítica está muy silenciada", algo que "no es bueno" en un partido como el PSOE de Andalucía.