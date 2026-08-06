Carmona (Sevilla) invierte 750.000 euros para la reurbanización de la ronda de circunvalación del conjunto histórico

AYUNTAMIENTO DE CARMONA

CARMONA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) ha publicado la licitación de las obras de reurbanización de un tramo de la calle Extramuros de san Felipe de la localidad, con una inversión de 750.000 euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la obra plantea renovar el pavimento de la calle, eliminado el acabado en asfalto para la calzada, minimizando las pendientes transversales y reordenando la vegetación y los elementos de jardinería.

De esta manera, se trata de un tramo de unos 260 metros de largo de esta calle que es una de las principales vías de circunvalación y de salida del conjunto histórico de la localidad, que cuenta con tráfico rodado y peatonal en plataforma compartida y a lo largo de la misma aparecen distintos ensanches que forman parte de la ordenación.

Asimismo, el objetivo final de la obra es renovar la calzada con una solución apta para el tráfico rodado y el tránsito peatonal, acorde con el entorno patrimonial donde se actúa y mejorando las posibilidades de paseo con vistas a la vega y a la propia ciudad.

Al mismo tiempo, el gobierno municipal reordenará el espacio conocido como El Picacho, junto a la citada calle Extramuros de San Felipe, actualmente en desuso, para su transformación en un nuevo parque y en una zona de aparcamiento público que "facilite la movilidad en el conjunto histórico de Carmona".

En contexto, esta obra forma parte del Plan Integral de Mejora del Conjunto Histórico que el Ayuntamiento está llevando a cabo en los últimos años y que ha permitido la renovación de enclaves singulares como la Plaza de San Fernando, la calle Dolores Quintanilla, el entorno de la Puerta de Córdoba y la Plazuela de San José, cuya segunda fase de obras ya se ha iniciado.