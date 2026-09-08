Carrefour ofrece en Sevilla este miércoles actividades familiares como patrocinador principal de La Vuelta

Un ciclista llega a meta portando el maillot rojo que le distingue como líder provisional de La Vuelta - CARREFOUR

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Carrefour consolida su liderazgo en el patrocinio deportivo con una propuesta "sin precedentes" que incluye más de 100.000 regalos para asistentes, clientes y socios de 'El Club Carrefour' durante La Vuelta Ciclista a España. Además, en un contexto donde el ahorro es prioritario para las familias, la compañía vuelve a apostar por la 'Gorra Dorada'.

De este modo, los aficionados que consigan una de esas gorras repartidas en la caravana o en cualquiera de las actividades de Carrefour solo tendrán que escanear el código QR que incluye para descubrir al instante si han ganado 1.000 euros diarios acumulables en su ChequeAhorro.

Coincidiendo con la etapa de este miércoles, Carrefour acercará a la provincia de Sevilla su propuesta especial como patrocinador principal de la carrera, con actividades para los aficionados y las familias en el Parque Vuelta.

El espacio estará ubicado en el Paseo Alcalde Marqués del Contadero, en el casco antiguo de Sevilla, y podrá visitarse de 16,30 a 20,30 horas. Los asistentes podrán disfrutar del ambiente de La Vuelta, de las más de 3.000 degustaciones de productos y participar en diferentes actividades familiares organizadas por Carrefour, entre ellas la nueva Ruleta de El Club Carrefour, una de las novedades de la compañía en esta edición y que eleva el total de los premios a más de 25.000 euros.

Carrefour también estrena este año una iniciativa para plantar cara a la obesidad infantil, animando a los más pequeños a comer mejor y poniéndolos en movimiento con el regalo de más de 100 bicicletas. En este espacio, ubicado en las salidas de etapa, los más pequeños disfrutarán de diferentes iniciativas como pedalear en simuladores virtuales.