Ecologistas considera "inquietante" que no se haya determinado el origen del brote que mató aves en la ría de San Martín

Ría de San Martín de la Arena - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

SANTANDER, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción Cantabria (EAC) considera "inquietante" que un mes después del inicio de las analíticas de las aves muertas en la ría de San Martín de la Arena, no se haya podido determinar el origen del brote, al tiempo que ha criticado el "abandono" de este espacio natural.

"Su valiosa diversidad biológica, geológica y paisajística se merece un mejor trato por parte de nuestro Gobierno Regional, acabando de una vez con la situación de abandono y asumiendo sus responsabilidades en la protección de nuestro patrimonio natural", ha defendido la organización este miércoles en un comunicado.

"Ante la catástrofe ambiental de la reciente mortandad de casi un centenar de aves se evidencia la falta de protección, el abandono de los espacios, la inexistente regeneración de la biodiversidad, la ausencia de controles preventivos y el seguimiento de los parámetros que condicionan la salud de los ecosistemas en los espacios de la ría", ha enfatizado.

EAC ha explicado que "la mayor parte de las aves muertas" --44 según el Gobierno-- se han recogido en el espacio donde vierte el colector de la EDAR". "Es un espacio reducido donde las muestras recogidas no han sido concluyentes", lo que a su juicio es "desconcertante y a la vez preocupante, pues no se tomarán las medidas necesarias para evitar su repetición".

Según los ecologistas, las especies de flora invasora" campan sin control", las obras y proyectos se ejecutan en un espacio sin protección, fuera de la Red Natura 2000, "con los consiguientes impactos ambientales", además de que "no se garantiza una gestión sostenible, ni existe una planificación compatible con las actividades turísticas y económicas".

En 2020 se anunció el inicio del expediente para la declaración de Área Natural de Especial Interés (ANEI), pero solo a principios de 2023 se inició la apertura de período de información pública del anteproyecto de decreto, ha apuntado. Fue en abril de 2025 cuando el Parlamento regional acordó la formación de una comisión que elaboraría un informe para determinar el impacto sobre el tejido productivo, los residentes y las infraestructuras ante la declaración del ANEI.

Sin embargo, ha censurado que "17 meses después no existe ningún dato que indique que ese informe se ha realizado, porque suponemos que la comisión existe". "Nos encontramos, seis años después del inicio del expediente de declaración de ANEI, esperando a que la Consejería realice su trabajo y avance en este proceso de protección de la ría San Martín."

"A día de hoy seguimos contemplando perplejos el deterioro de uno de los humedales principales de la región, que se extiende por cinco municipios en el estuario más importante de Cantabria, ante el desinterés, la pasividad y la irresponsabilidad de nuestro Gobierno eegional, que sigue sin acatar la Ley sobre la conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que cita las obligaciones de los poderes públicos en sus respectivos ámbitos competenciales. O quizás más grave aún ¿se mueve nuestro Gobierno regional en la ilegalidad, permitiendo que siga el deterioro de nuestro patrimonio natural?, se ha preguntado.