La Cartuja Pickman de Sevilla inaugura este lunes su tienda física en la fábrica de Salteras

Imagen de vasijas de La Cartuja Pickman. - LA CARTUJA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cartuja Pickman de Sevilla inaugura este lunes, 5 de septiembre, su tienda física en la fábrica de Salteras, un hito en la nueva etapa de la compañía que acerca sus colecciones al público a través de la venta directa y presencial.

Según ha informado la entidad en una nota, los clientes podrán conocer las piezas de cerca, elegir sus diseños y llevarse en esa misma visita cualquiera de las colecciones disponibles, ya empaquetadas y listas para transportar.

La apertura responde al interés de quienes prefieren comprar en persona, apreciar las formas, los colores y los acabados de las vajillas y recibir atención personal antes de decidir.

Con todas las colecciones y diseños que se fabrican actualmente, la tienda permitirá completar la experiencia de compra en una sola visita: ver, elegir y llevarse las piezas al momento.

Para la entidad, la apertura de esta tienda es "un hito" para la compañía porque nos permite acercar la venta directa y en persona al público.

"Queremos que nuestros clientes puedan conocer las colecciones de cerca, elegir con nuestra ayuda y llevarse su compra en ese mismo momento, ya empaquetada", ha señalado la directora comercial y de marketing de La Cartuja Pickman, Isabel Lara.

El espacio inicia una nueva etapa como tienda de la marca, con una oferta centrada en su producción actual y una presentación que pone en valor la calidad, el diseño y la identidad de su loza fina. La atención presencial y la disponibilidad de las colecciones para su entrega inmediata serán los ejes de esta propuesta comercial.

"Muchas personas quieren ver una vajilla antes de comprarla, sostener una pieza y comprobar cómo combinan sus diseños. Esta tienda nos permite ofrecer esa experiencia y establecer una relación más cercana con quienes eligen La Cartuja Pickman, tanto para su hogar como para hacer un regalo", ha añadido Lara.

TODAS LAS COLECCIONES ACTUALES, EN UN MISMO ESPACIO

La oferta de la tienda recorrerá las distintas propuestas del catálogo actual, desde las vajillas blancas hasta los diseños históricos más reconocibles y las colaboraciones con firmas de decoración.

Dentro de la familia Aurora se encuentran Aurora Blanca, de líneas suaves y bordes sutilmente ondulados; 202 Rosa, uno de los diseños más emblemáticos de la marca, con paisajes, motivos florales y grecas de inspiración oriental en su característico tono rosado; y Bellavista, una propuesta de líneas limpias y proporciones equilibradas cuya elegancia reside en la sencillez de su forma y su acabado blanco roto.

A ellas se suma Ceilán, con motivos florales, palmeras y grecas de inspiración oriental. Flor de Lis Azul y Flor de Lis Rosa recuperan el diseño firmado por Juan Maeso en 1892, en el que orlas y grecas de inspiración francesa enmarcan la flor de lis, con dos expresiones cromáticas distintas: la intensidad del azul y la delicadeza del rosa.

Viejo Molino evoca la tradición paisajística inglesa mediante una escena rural protagonizada por un molino rodeado de vegetación, con tonos tierra, ocres y azules suaves.

Por su parte, Oaxaca x Gastón y Daniela aporta una mirada contemporánea y colorista, con aves exóticas y vegetación tropical inspiradas en la riqueza natural de Oaxaca.

La familia Ochavada incluye Ochavada Blanca, reconocible por su silueta octogonal, sus líneas rectas y sus bordes facetados, y Negro Vistas, que combina escenas paisajísticas de castillos, ríos y jardines con el contraste del negro y el blanco.

La colaboración Negro Vistas x Aaron Stewart Home, en sus versiones Blue y Yellow, incorpora una reinterpretación contemporánea de este diseño histórico.

El catálogo se completa con Gifts & Decor, una propuesta de regalos y objetos decorativos que incluye la singular cabeza frenológica del doctor Cubí; bandejas con vistas de la Maestranza, la Plaza de España, Sevilla y Cibeles; además de mugs, floreros y champaneras.

La tienda está situada en las instalaciones de la fábrica, en la carretera Nacional 630, kilómetro 805, en Salteras, y atenderá al público de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas. Como complemento a su oferta principal, contará con un pequeño apartado de artículos con descuentos especiales.