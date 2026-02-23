La Casa de la Ciencia de Sevilla presenta un mural creado con pigmentos naturales extraídos de la Faja Pirítica Ibérica

Presentación de un mural creado con pigmentos naturales extraídos de la Faja Pirítica Ibérica, en la Casa de la Ciencia. - CSIC-CASA DE LA CIENCIA

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha inaugurado este lunes la obra artística de Alonso Murillo (sea162) 'Entre Tierras: Faja Pirítica Ibérica', "un novedoso formato de divulgación científica que nace gracias a la colaboración entre arte, cultura y ciencia". Este proyecto es el resultado de un "extenso y minucioso" proceso creativo que comenzó hace meses en la Faja Pirítica Ibérica, considerada la mayor concentración de sulfuros masivos del planeta y "uno de los enclaves geológicos más singulares de Europa".

El autor de la obra, Alonso Murillo, inició un viaje de investigación y experimentación que daría forma a esta propuesta artística. Acompañado por el doctor Jorge Fernández, jefe de la Unidad del Instituto Geológico y Minero de España en Oviedo (IGME-CSIC) y asesor científico del proyecto, llevaron a cabo un "riguroso trabajo de campo para la obtención de materiales naturales destinados a la pigmentación de la obra", señala CSIC en una nota de prensa.

"Mi asesoramiento se enfocó en la identificación de los afloramientos geológicos más relevantes y representativos para la recolección de pigmentos naturales, sustentado en el conocimiento histórico de la región, así como en la experiencia del IGME-CSIC en la Faja Pirítica Ibérica y en el comportamiento geológico de los minerales", explica Jorge Fernández.

Ambos exploraron distintos puntos de la Faja Pirítica, analizando la composición de los suelos, seleccionando materiales de coloración y estudiando sus posibilidades cromáticas, con el objetivo de trasladar al lienzo la esencia misma del territorio: "La recogida de los materiales va en función de su coloración, que es lo que busca el artista, y en este caso juegan un papel muy importante los diferentes minerales que aparecen en la Faja Pirítica: las coloraciones rojas vienen dadas por los óxidos de hierro; las violetas y moradas más centradas en el manganeso y los colores verdes-amarillos provienen de los depósitos de cobre.

En la Faja Pirítica "hay un mundo de colores", añade Jorge Fernández. El resultado es una pieza que no solo destaca por su valor estético, sino también por su profundo vínculo con la geología, la ciencia y la memoria del paisaje. Cada pigmento utilizado procede directamente del entorno, "lo que convierte la obra en un testimonio material de la riqueza del patrimonio geológico andaluz y en un puente entre el arte y el conocimiento científico".

"Este proceso ha sido muy enriquecedor, ya que he descubierto muchos materiales gracias a Jorge que no conocía, y me ha estimulado en recoger muestras de todo, para luego probar en el estudio. Gracias a esta motivación, he trabajado con materiales que antes no usaba, y de maneras muy diferentes. Ahora es la materia la que habla, yo solo juego con ella", indica el autor, Alonso Murillo.

INAUGURACIÓN EN LA CASA DE LA CIENCIA

Este lunes ha tenido lugar la inauguración en la Casa de la Ciencia de Sevilla, un acto que ha contado con la asistencia de la directora del IGME-CSIC, Rosa María Mateos, quien ha subrayado el trabajo del instituto de investigación que ella dirige: "En el IGME- CSIC apostamos con ahínco en la fusión de Ciencia y Arte. Este año, celebramos el centenario de nuestro Museo Geominero y ofrecemos un amplio abanico de exposiciones, conciertos, así como concursos de fotografía y literarios".

"La geología no va exenta de belleza y un ejemplo magnífico es este mural de Alonso Murillo que nos regresa, sin saberlo, a la nueva Edad de los Metales". Este acto también ha contado con las intervenciones de la directora de la Casa de la Ciencia de Sevilla-CSIC y delegada Institucional del CSIC en Andalucía, Margarita Paneque; la directora General de Fomento para la Innovación, Nieves Valenzuela; el autor del mural, Alonso Murillo, y el jefe de la Unidad del Instituto Geológico y Minero de España en Oviedo (IGME-CSIC), Jorge Fernández, entre otras personas relevantes del ámbito minero en Andalucía.

Paneque ha destacado que "la obra no hubiera sido posible sin el rigor científico" y que "este mural simboliza nuestra apuesta por la divulgación: sacar la ciencia al patrimonio artístico de nuestra ciudad. Aquí, en la Casa de la Ciencia, este mural se convierte en una herramienta permanente de cultura científica".

Por su parte, la directora general de Planificación de la Investigación de la Junta de Andalucía, Loreto del Valle Cebada, ha manifestado que "la ciencia tiene que formar parte de la conversación ciudadana" y que "la ciencia dialoga con la cultura, las instituciones deben cooperar y el conocimiento debe ser un bien público". Finalmente, el director general de Minas de la Junta, Jesús Portillo, ha querido poner en valor la actividad minera: "Sin minería no podríamos disponer de los bienes más elementales, y debemos transmitir a la ciudadanía su valor y el compromiso que tiene el sector con la preservación de la naturaleza", a lo que añade que instalaciones como este mural nos muestran que la minería "es vida, es naturaleza".

LA FAJA PIRÍTICA IBÉRICA

La Faja Pirítica Ibérica (FPI), una de las formaciones geológicas más singulares del planeta La Faja Pirítica Ibérica (FPI) es un territorio único que alberga la mayor concentración de sulfuros masivos de toda la corteza terrestre. Su riqueza mineral ha moldeado no solo el paisaje, sino también la historia económica, social y cultural de las comunidades que han habitado la región durante milenios.

Su origen se remonta a un periodo de intensa actividad volcánica en antiguas cuencas marinas formadas por la extensión de la corteza terrestre. En aquel escenario primitivo, el agua del mar se filtraba a través de las fracturas del fondo oceánico, calentándose en profundidad y disolviendo metales presentes en las rocas.

Esa mezcla mineralizada emergía después a través de fumarolas submarinas, donde entraba en contacto con el azufre y precipitaba en forma de sulfuros metálicos. Con el paso de los años, estos procesos dieron lugar a enormes acumulaciones de minerales que hoy constituyen la FPI.