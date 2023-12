La Casa de la Provincia de Sevilla acoge una muestra de Fausto Velázquez centrada en el teatro algabeño

SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla acoge la exposición 'De lo vivido a lo pintado (Recuperando al Teatro Algabeño)', en la que el veterano pintor Fausto Velázquez (La Algaba, 1950) dedica su creación artística a este grupo teatral que se transformó en un "revulsivo cultural dentro y fuera de esta localidad sevillana" y que el artista "conoce en profundidad". La muestra se podrá ver en la Sala Romero Murube de este céntrico espacio hasta el día 7 de enero.

El título de la exposición define el tema principal de la muestra, que no es otro que la memoria de Fausto Velázquez. "Una memoria no sólo íntima, sino también común, en la medida en que se cuentan hechos y costumbres de épocas anteriores y, no obstante, de máxima actualidad. El pasado no es algo extraño y efímero, sino que se relaciona con el presente de una manera viva gracias al sentimiento. No hay transmisión sin emoción", destaca la Diputación en una nota de prensa.

Esta exposición consta de tres partes diferenciadas: la primera, la memoria gráfica del teatro algabeño, que Fausto Velázquez dirigió durante largos años. La segunda, en la que utiliza la técnica de la tinta china con pincel, los carteles que realizó con motivo del estreno, en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, del Canto del Trigo y la Cizaña de Fausto Velázquez, las campañas del teatro en la calle o los que hizo para los distintos festivales nacionales e internacionales en los que el grupo algabeño participó a lo largo de más de un decenio.

La tercera parte es quizás la más personal. Se trata de un homenaje a la pintura en época del coronavirus. En el caso de Fausto Velázquez, estas pequeñas pinturas al óleo que presenta en la exposición son el producto de las emociones y sensaciones que vivió durante el confinamiento y sus posteriores secuelas.