Casi 200 jugadores participan en el primer Torneo de Voleibol Lgtbiq+ organizado por el Ayuntamiento de Sevilla

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este sábado en el Centro Deportivo Pino Montano el I Torneo de Voleibol Lgtbiq+, organizado por el club deportivo Chicotá. Este campeonato, celebrado bajo el lema '¡Que nadie limite tu libertad!', ha reunido a casi 200 participantes, de 21 equipos de España y Portugal.

Así, el delegado de Igualdad, José Luis García, ha subrayado en una nota que este torneo es "pionero" en Andalucía y que refleja la apuesta del equipo de Gobierno de José Luis Sanz por impulsar espacios deportivos "seguros, inclusivos y respetuosos, donde cada persona pueda disfrutar del deporte sin miedo ni discriminación".

"Desde Sevilla defendemos la igualdad en todos los espacios, también en la cancha: el deporte es un lenguaje universal que derriba barreras y une a las personas. Con este torneo, queremos enviar un mensaje claro: en Sevilla todas las identidades, expresiones y orientaciones tienen cabida y respeto", ha manifestado García.

Finalmente, el Consistorio ha detallado que Chicotá Club Deportivo Lgtbiq+, nacido en Sevilla en septiembre de 2023, impulsa iniciativas como esta junto al Ayuntamiento como parte de su "compromiso" con la creación de espacios deportivos accesibles, donde la práctica del voleibol se conciba como "una herramienta de convivencia, igualdad y transformación social".