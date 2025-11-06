Casi 30 detenidos y 361 registros hasta el momento por irregularidades y hurtos en la campaña de la aceituna de Sevilla

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado este jueves que se han producido más 2.400 actuaciones en el marco del Plan de Control de Puntos de Compra de Aceituna 2025. Dentro de las mismas destacan 29 detenciones, 41 identificados y 361 registros en puntos de compra.

Según una nota de prensa remitida por la administración, Toscano ha visitado uno de los puntos de control que la Guardia Civil mantiene activos dentro del Plan destinado a "reforzar la seguridad y la trazabilidad durante la campaña agrícola".

Durante su visita, el subdelegado ha reconocido el trabajo y la implicación de los agentes en una labor "clave para proteger el fruto del esfuerzo de los agricultores, garantizar la legalidad en el proceso de compra y venta, y prevenir el robo de aceituna en toda la provincia".

Dentro del plan, ha destacado la actuación del equipo ROCA (equipos contra los Robos en el Campo), unidad a la que acompaña en el GRS, patrullas territoriales, el Seprona, el Servicio Aéreo con apoyo de helicóptero, y la Usecic de la Comandancia.

Hasta la fecha se han desarrollado 2.432 actuaciones en la provincia de Sevilla. Estas intervenciones incluyen 1.455 controles, 85 delitos registrados, 21 detenciones e imputaciones, 21 infracciones administrativas y 361 inspecciones y registros en puntos de compra.

De las 361 inspecciones realizadas, solo cinco han resultado positivas, lo que supone un 1,38 % del total, dato que refleja un alto nivel de cumplimiento general. No obstante, esas inspecciones con irregularidades han supuesto la inmovilización de 54.040 kilos de aceituna, además de 4.000 kilos detectados sin el Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT), obligatorio en Andalucía para garantizar la trazabilidad del producto.

En materia de seguridad, la Guardia Civil ha contabilizado 71 hurtos o robos de aceituna en lo que va de campaña, con 64.304 kilos sustraídos. Asimismo, se han registrado 8 detenidos, 43 investigados y 21 hechos esclarecidos, lo que evidencia la eficacia del dispositivo en la respuesta ante delitos en el ámbito rural.