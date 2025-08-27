Casi mil personas participan en el Programa Provincial de Senderos 2025 de Sevilla, con notable presencia femenina

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Casi mil personas, 980 en concreto, han participado hasta ahora en la edición 2025 del Programa Provincial de Senderos de Sevilla, unas jornadas organizadas por el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla que arrancaron en febrero y han tenido como nota destacada la elevada presencia femenina: 614 mujeres frente a 366 hombres.

Según ha informado la institución provincial en una nota, hasta la fecha se han celebrado seis de las diez rutas previstas en el circuito, con recorridos que han transcurrido por enclaves como el Sendero Tiro al Plato, Los Brezales y Barranco de la Lana, en El Ronquillo; las Termas Romanas y Carrizosas, en Herrera; la Vereda Cuesta del Señor, en Castilblanco de los Arroyos; el Río Agrio, en Aznalcóllar; la ruta Puerta del Viento-La Boyera, en La Puebla de Cazalla; y el Alcornocal de la Mocheta-Orbajena, en Paradas.

El responsable del Deporte provincial, Casimiro Fernández, ha destacado que "en ninguna de las jornadas ya celebradas la participación baja del centenar" de participantes, un hecho que ha achacado al "carácter lúdico" de la actividad y a que está orientada "a toda la familia, con un arco de edad de nuestros senderistas establecido entre los 15 y los 81 años". Además, ha afirmado que contribuye a que los ciudadanos "conozcan las rutas naturales" de la provincia.

Fernández ha señalado también la colaboración de los ayuntamientos que integran el Programa y su labor de dar "difusión" al "patrimonio natural de la provincia, democratizando la práctica deportiva y ofreciendo un ocio alternativo".

El Programa Provincial de Senderos 2025 se retomará en septiembre tras la pausa "dictada por la climatología del verano", en concreto el próximo 21 de septiembre con la jornada que se celebrará en Cazalla de la Sierra, que discurre por el Sendero de las Laderas y Camino Viejo, y continuará el día 28, en Brenes, con una ruta por el Sendero Ruta del Azahar.

La institución provincial ha indicado que dos de las rutas senderistas previstas para el pasado mes de marzo, la del Real de la Jara por el Sendero El Berrocal y la de Las Navas de la Concepción por el Sendero Los Molinos del Ciudadeja, tuvieron que suspenderse por lluvias abundantes y se retoman los días 5 y 12 de octubre, respectivamente.

La normativa del Programa puede ser consultada en la página de la Diputación, en el apartado de Circuitos Deportivos Provinciales de la sección de Deportes.