Castilleja del Campo (Sevilla) lamenta el "duro golpe" a la economía local por el incendio de la fábrica de quesos

Estado de la Fábrica de Quesos Vázquez, afectada gravemente por un incendio desde la tarde del 12 de noviembre de 2026, en Castilleja del Campo (Sevilla). - ROCÍA RUZ / EUROPA PRESS

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Castilleja del Campo (Sevilla) ha lamentado el incendio producido en la fábrica de Quesos Vázquez, la más antigua de Andalucía y con un gran arraigo en el municipio, donde se fundó hace más de 50 años.

Según ha detallado el alcalde, Narciso Luque, en declaraciones a Europa Press, este suceso ha supuesto "un golpe durísimo para todo el pueblo", dado que la fábrica de quesos da trabajo a alrededor de 80 personas, además de que los dueños son naturales de este municipio de a penas 600 habitantes. "Tiene un arraigo tremendo en el pueblo", ha abundado el primer edil.

En este sentido, la quesería 'Los Vázquez', la casa más antigua en la elaboración de queso en Andalucía, fue fundada en 1972 por Ángel Vázquez Berna, y se ha caracterizado por la elaboración de queso fresco artesano combinando tradición e innovación.

En esta línea, el núcleo urbano se encuentra a 400 metros al oeste de la factoría, por lo que ante el viento de poniente imperante, la administración no han considerado necesario el confinamiento de sus vecinos a causa del humo procedente del fuego, ya que "va en dirección contraria".

Del mismo modo, el primer edil ha indicado que continúan las labores de extinción, dificultadas por los derrumbes en el interior de las naves, a la par que se custodia una de las naves, que contiene material inflamable.

INCENDIO CONTROLADO PERO CON FOCOS ACTIVOS

El incendio declarado en la fábrica continúa controlado a las, aunque persisten algunos focos con llama en el interior del inmueble, donde se ha producido el colapso de algunas zonas.

Según la última actualización que ha ofrecido la Diputación de Sevilla, como principal novedad de la mañana, se ha procedido a la retirada completa de los productos químicos almacenados en la nave anexa, quedando totalmente eliminado el riesgo químico en el recinto. Del mismo modo, los efectivos mantienen el incendio controlado y centran ahora sus esfuerzos en las labores de enfriamiento en la parte delantera del complejo y en los puntos más cercanos a la nave anexa donde se ubicaban los productos químicos.

Asimismo, durante la pasada noche, el vicepresidente del Cpeis y diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha mantenido una reunión con el alcalde, el concejal de Seguridad, responsables de la fábrica, familiares y trabajadores, a los que los responsables del operativo también han explicado la evolución del incendio, las dificultades de extinción por la intensidad del viento y las actuaciones realizadas para proteger la zona de almacenamiento de productos químicos.

Durante la intervención, se ha mantenido coordinación permanente ante la eventual necesidad de adoptar medidas de protección a la población, incluido un posible confinamiento de Castilleja del Campo, que finalmente no fue necesario.

DAÑOS ESTRUCTURALES Y DIFICULTADES DE EXTINCIÓN

La nave principal presenta importantes daños estructurales, con el colapso de parte de su cubierta y elementos interiores. Durante las horas de mayor intensidad se produjeron derrumbamientos y, posteriormente, conforme descendía la temperatura, se detectaron nuevos crujidos y movimientos estructurales.

Estas circunstancias impiden el acceso de los bomberos al interior de determinadas zonas por razones de seguridad y obligan a mantener una estrategia de extinción y enfriamiento desde el exterior.

Una de las zonas más afectadas corresponde al almacenamiento de productos destinados a la campaña de Navidad, cuya acumulación supuso una importante carga combustible que favorece la persistencia de pequeños focos residuales bajo los restos de la estructura.

A ello se ha sumado la dificultad para acceder con vehículos pesados a ciertos puntos debido al barro acumulado por las lluvias de los últimos días, lo que hizo necesario el uso de un vehículo de altura con brazo articulado para refrescar las zonas inaccesibles.

Tanto el alcalde como los representantes y familiares de la empresa han trasladado su agradecimiento a los bomberos del Consorcio por su profesionalidad y por haber evitado que el fuego alcanzara la zona de productos químicos.

Los efectivos del Consorcio agradecen especialmente la colaboración del Ayuntamiento, trabajadores y personas vinculadas a la empresa, que facilitaron agua y alimentos al dispositivo durante toda la jornada y la noche.

En el operativo han participado también la Guardia Civil y la Policía Local en labores de seguridad, control de accesos y regulación del tráfico tras el corte de la A-472, manteniendo en todo momento comunicación directa desde la sala CECOP/CPEIS con Emergencias 112 de la Junta de Andalucía.