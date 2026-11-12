Controlado el incendio de la fábrica de quesos de Castilleja del Campo (Sevilla)

Imagen del incendio de la fábrica de Quesos Vázquez, en Castilleja del Campo (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla (Cpeis) ha controlado el incendio declarado la tarde de este jueves en las instalaciones de la fábrica de quesos Los Vázquez.

Según han detallado fuentes de Diputación de Sevilla, los bomberos continúan trabajando en la zona para extinguir por completo el fuego, de manera que han dividido la intervención en dos grupos de trabajo, encargándose el primero de extinguir las llamas en la nave afectada, mientras que el segundo ha establecido un perímetro de seguridad alrededor de otra nave destinada al almacenamiento de productos químicos, que no ha resultado afectada por el incendio.

Durante el operativo, los efectivos han utilizado un dron para vigilar ambas instalaciones y han realizado mediciones de la velocidad y dirección de las rachas de viento, mediante un anemómetro y una brújula, para evaluar la trayectoria de la nube de humo y su posible afección al entorno.

Además, el Consorcio ha mantenido una comunicación permanente con la Guardia Civil y el servicio de Emergencias 112 ante la posibilidad de confinar a la población. Finalmente, no ha sido necesario adoptar ninguna medida de este tipo, además de que se ha desplazado un vehículo NBQ, para intervenciones con riesgos químicos y biológicos, preparado por si hubiera sido necesario.

Entre las dificultades de la intervención, ha destacado el acceso con vehículos pesados a la parte trasera de la fábrica debido a la acumulación de barro, por lo que en la intervención ha sido clave el uso de escala.

En este contexto, la lluvia registrada avanzada la tarde ha reducido la cantidad de humo y ha refrescado las zonas afectadas, ayudando al control de la situación.

Así, el operativo ha movilizado a más de 40 agentes de más de diez parques de la provincia para intervenir en este incendio de tipo industrial a las 14,26 horas, tras recibir el aviso simultáneo por parte de la Alcaldía del municipio y del servicio de emergencias 112 Andalucía alertando del siniestro.

La fábrica se ubica en la carretera Sevilla-Huelva (A-472), en el kilómetro 580, y junto a la A-49, desde donde es visible una gran columna de humo y que ha quedado cortada el tráfico sobre las 16,30 horas.

Además, el complejo industrial está compuesto por entre cinco y seis naves con una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados, sin que se hayan registrado daños personales.

El Consorcio ha subrayado la coordinación y colaboración con el 112, la Guardia Civil, la Policía Local y el Ayuntamiento de Castilleja del Campo, que ha proporcionado agua y avituallamiento a los efectivos durante los trabajos.