El Castillo de las Guardas (Sevilla) celebrará su Belén Viviente del 6 al 28 de diciembre con nuevas escenas y sorpresas

El Castillo de las Guardas presenta su Belén

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas ha presentado este martes en la Casa de la Provincia de la Diputación la próxima edición de su Belén Viviente, que se desarrollará del 6 al 28 de diciembre en el municipio sevillano. El acto ha contado con la presencia del alcalde, Gonzalo Domínguez, el concejal de Fiestas Mayores, miembros del equipo de Gobierno y representantes de la Asociación Cultural 'El Nacimiento'.

Según una nota emitida por la institución provincial, el Belén se integra "de manera única con las casas del pueblo y el entorno natural de dehesa y ganadería, ofreciendo un recorrido por la era, el pueblo de Nazaret y Belén". "Los visitantes podrán disfrutar de nuevas decoraciones, sorpresas con animales como cabritas y borreguitos, y una herrería que permitirá conocer e interactuar con uno de los oficios tradicionales del municipio", ha apostillado en este sentido.

Otros espacios del Belén incluirán el río y el huerto, donde pescadores y lavanderas recrearán escenas cotidianas de la época y explicarán tradiciones locales sobre la siembra, así como la zona dedicada a la ganadería, donde se esperan algunas de las novedades más llamativas de esta edición.

El Ayuntamiento invitó a castilleros y visitantes a "disfrutar de esta actividad, que combina tradición, cultura y naturaleza, y que cada año se consolida como un atractivo navideño del municipio".