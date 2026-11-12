La Cátedra Plus Ultra acerca la medicina aeroespacial a la comunidad universitaria de Sevilla

Archivo - Un avión militar a su llegada a la base aérea de Torrejón, en foto de recurso - Ministerio de Defensa - Archivo

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Plus Ultra, una iniciativa institucional del Ejército del Aire y del Espacio y de la Universidad de Sevilla, promueve la formación, la difusión de la historia, la cultura y el patrimonio aeroespacial, la investigación y la innovación, así como la comunicación institucional en ámbitos de interés común.

En este marco, ambas instituciones organizan el próximo 17 de noviembre de 2026, en Sevilla, una Jornada de Medicina Aeroespacial y Operativa, con una asistencia prevista de alrededor de un centenar de alumnos y profesores de la Universidad de Sevilla, tal como informa el Ministerio de Defensa en una nota de prensa.

La jornada estará copresidida por el General director de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio y el vicerrector de Innovación, Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla.

Bajo el lema 'Medicina en acción', la actividad acercará a la comunidad universitaria sevillana el trabajo de los profesionales que prestan apoyo sanitario en el Ejército del Aire y del Espacio. El programa, previsto de 9 a 15 horas, contará con la participación del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA), la Unidad Médica de Aeroevacuación, la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue y la Dirección de Sanidad.

Las sesiones abordarán la fisiología del vuelo, la aptitud aeromédica, el apoyo sanitario al despliegue y la aeroevacuación médica, además de las vías de acceso, formación y desarrollo profesional en las Fuerzas Armadas.

La jornada incluirá una conexión en directo con una unidad desplegada y la mesa redonda 'Ser médico en el Ejército del Aire y del Espacio', que permitirán a los asistentes conocer experiencias profesionales y plantear sus preguntas.

Las sesiones se desarrollarán en el Club Deportivo y Sociocultural de Oficiales de Tablada. Posteriormente, los participantes se trasladarán a las instalaciones de la Maestranza Aérea de Sevilla, en San Pablo, para realizar una visita guiada a una aeronave medicalizada en exposición estática, acercando los contenidos del aula a la práctica del apoyo sanitario aéreo.