La Cátedra Telefónica de la Universidad de Sevilla analiza cómo la IA transformará el futuro de la Psicología

Cátedra Telefónica. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

la Cátedra Telefónica de la Universidad de Sevilla 'Inteligencia en la Red' ha celebrado una nueva edición de su jornada Ágora, dedicada en esta ocasión a la relación entre inteligencia artificial y Psicología, debido a la irrupción de la IA, que está impulsando una profunda transformación social que afecta ya a sectores tan diversos como la educación, la salud o el mundo laboral.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, el encuentro se ha celebrado en la Facultad de Psicología de la US y ha reunido a representantes del ámbito académico, investigador y empresarial para reflexionar sobre las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en la práctica psicológica, así como sobre los retos éticos, sociales y profesionales que acompañan a su desarrollo.

Asimismo, la jornada ha sido inaugurada por la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas; el director de Territorio Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia; y el decano de la Facultad de Psicología, David Saldaña.

En este sentido, la rectora ha destacado que "en Psicología, la IA ofrece nuevas posibilidades para investigar el comportamiento humano, analizar datos, apoyar la evaluación psicológica y desarrollar herramientas útiles para los profesionales", así como "en salud mental, puede contribuir al seguimiento de pacientes y facilitar el acceso a determinados recursos".

Por su parte, Joaquín Segovia ha enfatizado en la "necesidad de incorporar una visión multidisciplinar al desarrollo de la inteligencia artificial" y ha subrayado que "el futuro de la IA no lo decidirán únicamente los tecnólogos; lo decidirán también psicólogos, educadores, juristas, médicos y todos aquellos profesionales que ayuden a garantizar que el desarrollo tecnológico esté al servicio de las personas".

LA UNIVERSIDAD COMO ESPACIO DE REFLEXIÓN

A su vez, ha puesto en valor el papel de la universidad como "espacio de reflexión y generación de conocimiento compartido", destacando la importancia de conectar investigación, innovación y talento para reforzar la soberanía tecnológica europea y avanzar hacia una digitalización al servicio de las personas. "Una visión que conecta con el propósito de Telefónica de ser la mejor vía de acceso a la tecnología, promoviendo una innovación que genere un impacto positivo en las personas y en la sociedad", ha añadido.

De esta manera, el debate central de la jornada ha puesto de relieve el potencial de la IA para "mejorar la atención a las personas, facilitar la toma de decisiones de los profesionales y favorecer el desarrollo de nuevas herramientas y modelos de intervención y acompañamiento psicológico".

En la sesión han participado la responsable de Salud Digital en Telefónica, Carmen Molina; la profesora de Psicología de la Universidad de Valencia Rosa Baños; y la investigadora del Instituto de Investigación Polibienestar Elia Gabarrón, bajo la moderación de , profesora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la US Inmaculada Moreno.

La jornada se completó con el taller 'Psypilot: el Copiloto Digital en Psicología', impartido por psicólogo clínico y cofundador de Medea Mind, Pablo Roca, quien ha mostrado aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial orientadas a apoyar el trabajo diario de los profesionales de la Psicología y mejorar la interacción entre tecnología y atención a las personas.

LA CÁTEDRA TELEFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

La Cátedra Telefónica 'Inteligencia en la Red', constituida en 2009 y con sede en la ETS de Ingeniería Informática, está liderada por el director de la Escuela Politécnica Superior de la US, Carlos León con el objetivo de generar la labor de divulgación y transferencia de conocimiento.

Igualmente, la Red de Cátedras Telefónica, creada en 2001, ha celebrado este año su 25 aniversario como instrumento de colaboración entre universidades y Telefónica para el desarrollo de actividades de formación, investigación y transferencia de conocimiento.

Su objetivo es analizar la situación actual e identificar tendencias sobre el impacto de las TIC en la sociedad desde una perspectiva multidisciplinar. Actualmente, está formada por 22 cátedras en 24 universidades españolas de referencia.