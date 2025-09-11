Cazalla (Sevilla) acogerá la ceremonia del 'clavo dorado', que define una etapa de la Tierra, hace 438 millones de años

Cazalla acogerá la ceremonia del 'clavo dorado', marcador geológico que marca 438 millones de años de la Tierra - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA.

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de Cazalla de la Sierra acogerá este viernes, 12 de septiembre, la ceremonia de implantación del "clavo dorado", un marcador geológico oficial colocado en un punto concreto del planeta para señalar el inicio de un período de la historia de la Tierra.

En este caso, se trata del primer Estratotipo Global de Límite (GSSP) oficialmente reconocido en Andalucía, que marca de manera física la línea de tiempo correspondiente al inicio del Telychiense, una etapa del Silúrico, ocurrida hace aproximadamente 438,6 millones de años.

Este tipo de marcadores geológicos permite a los científicos comparar y estudiar de manera precisa rocas y fósiles de todo el mundo, por lo que convierte a Cazalla de la Sierra en un referente internacional de la investigación geológica.

Además, el punto de Cazalla es el más antiguo de los siete ya establecidos en España, concretamente hasta nueve veces más antiguo que el resto.

Así, spaña alcanza la cifra de siete estratotipos reconocidos internacionalmente, en Fuentelsaz (Guadalajara) en el año 2.000, Zumaia (Guipúzcoa) en el 2.008, Gorrondatxe (Vizcaya) en el 2011, Olazagutia (Navarra) en el 2013, Caravaca (Murcia) en 2023 y ahora Cazalla de la Sierra.

La primera parte de la ceremonia tendrá lugar a las 10,00 horas en a iglesia del antiguo Convento de San Agustín, acto en el que se exhibirá el 'clavo dorado'. Posteriormente, se llevará a cabo la implantación del clavo dorado en la sección geológica de la orilla norte del embalse de El Pintado, situada a 16 km del centro de Cazalla.

El evento, además, culminará la reunión anual de la Subcomisión Internacional de Estratigrafía del Silúrico, que se celebra en la Plaza de España, sede de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, desde el 10 y hasta el 12 de septiembre y reúne a especialistas de diferentes países en el ámbito de la geología y la cronología del tiempo geológico.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha enmarcado que "el clavo dorado convierte a Sevilla y Cazalla de la Sierra en un referente internacional de la geología y del estudio del tiempo profundo de la Tierra".