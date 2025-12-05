CCOO alerta del "grave deterioro" del servicio de Correos en Tocina y Los Rosales (Sevilla) por "falta de personal"

Manifestación por el "abandono" de Correos en Tocina y Los Rosales (Sevilla) - CCOO

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido este viernes del "grave deterioro" del servicio de Correos en Tocina y Los Rosales, en Sevilla, y ha alertado sobre el "aumento de riesgos psicosociales entre la plantilla por la falta de personal". Durante la mañana de la presente jornada, trabajadores y delegados de CCOO se han concentrado a las puertas de la oficina de Correos de Tocina en un desayuno reivindicativo para "denunciar la falta de respuesta de la empresa y la ausencia de medidas que garanticen un entorno laboral seguro".

Así lo ha indicado el sindicato en una nota, en la que ha señalado que la "falta" de cobertura de bajas, permisos y vacantes temporales afecta a más de 10.500 personas en tres núcleos poblacionales, lo que tiene "un impacto directo en la salud laboral del personal y eleva los riesgos de estrés, ansiedad y fatiga mental".

Actualmente, la plantilla, según ha afirmado CCOO, se ha reducido de cinco a tres trabajadores, lo que supone un recorte del 40 por ciento de efectivos. "Esto obliga al personal a asumir sobrecargas de trabajo diarias, incluyendo la apertura de la oficina de Los Rosales, el reparto en Guadajoz, situado a 8 km de la unidad principal, y la gestión de envíos cuya demanda ha crecido significativamente", ha incidido el sindicato, al tiempo que ha apostillado que a la situación se suma "la implantación de la Red 24 de Correos, que ha aumentado la presión sobre la plantilla sin aportar recursos adicionales, y que, con la campaña de Navidad, hace que las cargas de trabajo sean aún más difíciles de asumir".

CCOO ha advertido por todo ello que este escenario genera riesgos de burnout y un aumento de bajas médicas por estrés laboral. Ante ello, el sindicato ha advertido públicamente el abandono organizativo y ha exigido medidas urgentes.

"La situación también afecta a vecinos, comercios y entidades locales, que sufren retrasos en gestiones oficiales, documentación administrativa y entregas esenciales, generando malestar social", ha apostillado el sindicato.

CCOO considera "insostenible" la situación y exige la cobertura inmediata de todas las bajas y permisos, el refuerzo estable de la plantilla y la implementación de un plan integral de prevención de riesgos psicosociales. El sindicato ha advertido que, de no atenderse estas demandas, se elevará el nivel de protesta con acciones más contundentes.