Archivo - Imágenes de la zona franca de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Archivo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Sevilla ha analizado junto a la delegada de la Zona Franca de Sevilla y las organizaciones firmantes del convenio colectivo siderometalúrgico provincial, Fedeme y UGT, los resultados del estudio sobre necesidades formativas en este enclave.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, este diagnóstico ha culminado una primera fase con la participación de nueve empresas que a día de hoy generan más de 1.000 empleos directos y que han registrado dificultades para optar a mayores cargas de trabajo por la falta de formación profesional pública.

En ese sentido, la secretaria general del Sindicato Provincial de CCOO de Industria de Sevilla, Isabel Mora, ha valorado el alcance del informe elaborado por Fedeme y ha subrayado que "con él tenemos una visión general y veraz de las necesidades formativas y perfiles necesarios en el medio y el largo plazo en las empresas instaladas en la actualidad en la Zona Franca de Sevilla".

Asimismo, el estudio ha evidenciado una carencia de profesionales cualificados en puestos estratégicos. Entre los perfiles demandados han destacado los soldadores y soldadoras homologados de alta experiencia, el mantenimiento electromecánico e informático industrial, los técnicos avanzados en END/NDT y calidad, los y las especialistas en mantenimiento naval e hidráulico y personas operadoras logísticos-ambientales y químicos, junto a formación específica en prevención de riesgos laborales.

Las organizaciones han defendido trabajar a medio plazo para instalar un centro de formación en terrenos de la Zona Franca. Al respecto, Mora ha asegurado que "con este estudio podemos empezar a trabajar con las administraciones públicas para la creación de un centro de formación profesional en la Zona Franca para que las empresas opten a mayores cargas de trabajo, ofrezcan más y mejor empleo y el suelo gane atractivo".

Igualmente, la dirigente sindical ha enmarcado esta iniciativa en una estrategia global de reindustrialización para la provincia: "reivindicamos un modelo productivo basado en empleos estables y de calidad".

Finalmente, CCOO de Sevilla, junto a Fedeme y UGT, ha anunciado la apertura de una ronda de reuniones con las administraciones para exigir su implicación en la ejecución de este proyecto.

El sindicato ha reclamado la necesidad de "vertebrar desde lo público las capacidades industriales de las empresas ubicadas en la Zona Franca y de las personas trabajadoras de la provincia de Sevilla".