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SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Sevilla ha lamentado la muerte de dos trabajadores en una empresa de aceites de oliva en el término municipal de Morón de la Frontera. Con estos dos fallecimientos, la provincia alcanza la cifra de 30 personas trabajadoras muertas en lo que va de año.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado, ha calificado de "espeluznante" el escenario de siniestralidad laboral que vive la provincia de Sevilla donde "cada diez días muere una persona en el trabajo", según han precisado en una nota.

Al hilo, Tirado ha valorado la importancia de que exista presencia sindical en las empresas y de que los trabajadores puedan contar con "delegados de prevención vigilando el estricto cumplimiento de la normativa preventiva por parte de las empresas".

Según Tirado, "está comprobado que allí donde existen delegados y delegadas de prevención, las empresas más seguras". La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla ha avisado de que estarán "muy pendientes de que se esclarezcan las circunstancias de este fatal accidente que se ha llevado la vida de dos trabajadores y exigiremos que se depuren todas las responsabilidades en el caso de que existan".