CCOO lamenta la precariedad pese a la caída del paro en Sevilla y el Gobierno remarca la fortaleza del mercado laboral

Archivo - Varias personas transitan frente a la oficina del SAE de la Plaza del Museo en una foto de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los datos del paro correspondientes al pasado mes de septiembre en lo que a la provincia de Sevila se refiere arrojan que 14.000 personas han abandonado en los últimos 12 meses las listas del desempleo, lo que representa la mayor caída interanual en al menos dos años, con una mejora del 9,58%, según la estadística del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La provincia finaliza de este modo el mes con 132.150 parados registrados, 692 menos que el mes anterior. En este sentido, CCOO ha lamentado la precariedad pese a esa caída del desempleo y el Gobierno remarca, en cambio, que se siga fortaleciendo el mercado laboral.

Por sectores, este descenso se aprecia en construcción (-437), servicios (- 374), agricultura (-253) e industria (-106), mientras que aumenta en el colectivo de personas sin empleo anterior (+496). El secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, Jorge Lebrón, ha señalado que "más a allá de los datos cuantitativos, existe una realidad incuestionable en los centros de trabajo: los salarios de los sevillanos no crecen al ritmo de la cesta de la compra ni de la vivienda".

"Gran parte de nuestra clase trabajadora sobrevive rozando el Salario Mínimo Interprofesional y muy por debajo de la media salarial de otras capitales del país", ha añadido en una nota de prensa. Además, Lebrón advierte de que "estamos en un momento de beneficios récord para las empresas sevillanas" y exige "una recuperación salarial real y justa para garantizar que la clase trabajadora pueda poner en marcha un proyecto de vida, y acceder a un techo sin hipotecar su existencia".

Asimismo, septiembre terminó en Sevilla con 12.954 personas afiliadas a la Seguridad Social, un 1,52 % más que el mes anterior. Además, el pasado mes se firmaron 79.076 contratos en la provincia, 34.977 más que en agosto.

Para el Ejecutivo, "los datos demuestran que el mercado laboral sevillano se sigue fortaleciendo y el Gobierno de España va a continuar contribuyendo, con medidas sociolaborales, a aumentar el número de personas empleadas, a mejorar la calidad del empleo y a proteger a aquellos que transitoriamente no se puedan incorporar a los mercados laborales", ha señalado el subdelegado en Sevilla, Francisco Toscano.

La mejora correspondiente a septiembre ha supuesto que 692 sevillanos y sevillanas hayan salido de los registros del SEPE y llega tras el "bache" de agosto, mes que tradicionalmente muestra un incremento del número de personas desempleadas por el final de la temporada de verano.

Con esta evolución, la tasa media de paro en la provincia es del 13,5%, con un 9,5% en varones frente a 18,1% de mujeres.