CCOO reclama "políticas valientes" para hacer sostenible al sector turístico en Sevilla

SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Sevilla ha exigido este domingo a las administraciones que pongan en marcha "políticas valientes" que busquen la protección de las personas trabajadoras y una transición del sector hacia escenarios sostenibles a largo plazo.

Así, en el Día Mundial del Turismo, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, en una nota de prensa, ha defendido que "no es momento de promoción, sino de reflexión y diálogo social".

Dado que miles de trabajadores del sector turístico continúan en situación de ERTE o han sufrido el cierre de sus empresas, a juicio de CCOO, esta situación "obliga al necesario ejercicio público y privado de replanteamiento general de políticas turísticas, especialmente en espacios urbanos turistificados como la ciudad de Sevilla".

Ha explicado que este año se celebra el Día Mundial del Turismo en medio de un panorama "desolador", fruto de los efectos sanitarios y socioeconómicos de la pandemia, recalcando que la actividad turística "ha sido la más afectada por la crisis del Covid-19". "En la provincia de Sevilla hay 151.906 personas en paro en el sector servicios, más del 67 por ciento del total de personas en paro en la provincia y 26.783 más que el pasado año", ha precisado el sindicato.

Y todo, añade, "tras una década de incesante crecimiento de los indicadores turísticos y del beneficio empresarial que no siempre se vieron acompañados de creación de empleo de calidad y redistribución de riqueza en el territorio". Las perspectivas, indica Aristu, "son de gran incertidumbre y pocas certezas en materia turística, algo que no va a cambiar la promoción por sí misma".

En este escenario, CCOO exige, a corto plazo, el mantenimiento de los niveles de cobertura de protección a las personas trabajadoras, algo que debe reflejarse en un próximo acuerdo estatal para que las prestaciones que perciben las personas en ERTE no bajen del 70 por ciento a los seis meses y la inclusión de quienes tienen contratos fijos discontinuos y no son llamados a reincorporarse a sus puestos de trabajo. "Si no se protegiera a quien ha levantado la industria turística en época de bonanza, Sevilla entraría en colapso social", ha declarado el sindicalista.

"Hay que hablar de escenarios de recuperación realistas y sostenibles en el tiempo", manifiesta Aristu en relación a las perspectivas de reactivación en el sector turístico.

CCOO de Sevilla apuesta por fraguar acuerdos de diálogo social que ayuden a construir los procesos de transición hacia una estructura económica provincial en la que el turismo deberá jugar un papel central pero "sin recaer en el monocultivo al que tendíamos y que tan vulnerable nos ha demostrado ser en esta pandemia".

Así, el sindicato reclama a las administraciones que asuman "con valentía y perspectiva de futuro el reto de cambiar de modelo". "Por mucho que se invierta en promoción turística es probable que no volviésemos al escenario anterior, invirtamos mejor en formación, innovación y transiciones duraderas. Ahí reside nuestra esperanza", ha sentenciado Aristu.